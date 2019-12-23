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三軍肉搏戰年頭打到年尾 導火線竟是薄薄這一本…

聯合報社論／不肯面對「終戰」的「高雄奇蹟」

小情侶原想迎接新生命 無奈胎兒夭折他獲緩刑

2019-12-23 07:40聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

18歲少男阿俊與13歲少女小玲陷入熱戀， 在他的住處發生性關係，小玲自行購買驗孕棒驗孕，發現自己懷孕後，向老師求助，兩人原有意產下胎兒，無奈胎兒沒有心跳，少女至醫院接受手術引產，事後阿俊以20萬元與被害人家屬達成和解，台中高分院查出兩人是熱戀中男女朋友，在感情催化下犯案，依妨害性自主罪將阿俊判刑2年，緩刑4年，並罰接受5場法治教育。

判決書指出，阿俊（化名）去年2月11日，經友人介紹認識少女小玲（化名），兩人成為男女朋友。阿俊雖因小玲向他隱瞞實際年齡，表示自己15歲就讀高中，而不知她年僅13歲，同月27日晚間，在台中市阿俊住處發生性關係。事後，小玲她認為不應再對男友隱瞞實際年齡，遂告知阿俊她實際年齡，目前就讀國二。

阿俊在知道小玲年僅13歲後，仍於3月17日、4月6日晚間，在他的住處再與小玲嘿咻。後來小玲自行購買驗孕棒驗孕，獲悉自己懷孕後，因不敢告知家人，而向學校老師求助，學校老師遂進行通報，並聯絡少女的父親，偕同女兒苛往醫院進行檢查，確認少女已懷孕了，小芬與阿俊原有意產下胎兒，惟因胎兒沒有心跳，小玲遂在醫院接受手術引產。

台中高分院合議庭考量少男阿俊與少女小玲於本案發生時，兩人為熱戀男女朋友，在感情催化下發生超友誼關係，而血氣方剛的阿俊坦承全部犯行，並與被害人家屬以20萬元達成和解，少女的父親到庭表示無意追究阿俊，因此法官宣告緩刑4年。

法官審酌，阿俊因法治觀念不足致犯案，為確保他能記取教訓，並理解兩性交往相處應有尊重，導正偏差行為，避免再犯，命他應接受受理執行的地方檢察署所舉辦的法治教育5場，以期他遵守法律規範觀念，藉以預防再犯。

18歲少男阿俊與13歲少女小玲陷入熱戀， 在他的住處發生性關係，小玲懷孕後，兩人...
18歲少男阿俊與13歲少女小玲陷入熱戀， 在他的住處發生性關係，小玲懷孕後，兩人原有意產下胎兒，無奈胎兒沒有心跳，少女至醫院接受手術引產，台中高分院依妨害性自主罪將阿俊判刑2年，緩刑4年，並罰接受5場法治教育。圖／本報資料照
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懷孕手術

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