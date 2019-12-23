統促黨不分區立委候選人涉賄 諭令20萬交保

統促黨不分區立委候選人何建華遭疑涉嫌招待陸配赴陸旅遊，恐違反選罷法，昨天檢調約談何等17人，訊後諭令何以20萬元交保，限制住居、其餘16人皆請回。

據了解，移民署台北專勤隊日前發現，何建華涉嫌以「中華婦女聯合會」名義在臉書上發文，招攬陸配赴陸旅遊，並於12月18日至22日招待陸配到大陸廈門地區旅遊5天4夜，每人僅需支付低於市價至少1倍的7800元旅費。

檢調查出，何建華涉嫌以「中華婦女聯合會」名義，規劃「2019金廈+鼓浪嶼+永定土樓」等旅程，透過小三通模式，招待陸配到金門、廈門5天4夜旅遊，陸配去回承接搭乘立榮航空，落地後食宿費由陸方官員招待。

經查扣鑑定陸配手機，發現何建華曾在微信群組中，告知陸配去金、廈旅遊是「落地招待」，並於出發前在群組中只是政黨票投給「統促黨」，此點成為賄選事證，何建華涉嫌違反選罷法。

因旅團昨天下午2時許抵台，調查局昨天下午會同移民署至松山機場將返台團員約談到案，並同步會同台北市中正一分局警方到何建華辦公處所執行搜索，何等17人昨晚7時起陸續被移送北檢複訊。