台版陳同佳案港府拒司法互助 法務部遺憾

台嫌在香港涉強盜案，法務部請求港方司法互助，報載香港政府回絕。法務部深夜指出，從陳同佳案至此，港府一再拒絕台港司法互助，導致個案司法正義無法伸張，實在令人遺憾。

全案緣於，台灣籍林姓男子涉嫌在香港尖沙咀犯下強盜名錶案後逃回台灣，日前遭台中地檢署聲請羈押獲准。中檢為取得林男在港犯案事證，也請港府協助被害人來台取回犯罪贓物，已透過法務部經由大陸委員會，向港方提起司法互助請求。

法務部指出，香港政府在陳同佳案，聲稱陳嫌將返台投案，卻無下文；台灣請求提供林男在港犯案證據，港府也至今不回應，如今據報載所指，港府回絕。

法務部表示，港府一再拒絕台港司法互助的結果，將導致個案司法正義無法順利伸張，也無視被害人家屬的權益，實在令人遺憾。

法務部強調，台灣身為法治國家，就所有跨境司法互助請求均提供協助積極辦理，以打擊跨境犯罪並盡國際犯罪防制之責；台灣司法機關向來秉持積極任事的態度，義無反顧負起懲奸除惡之責，以伸張正義，絕不以「沒有司法互助等」任何藉口或政治考量而推卸責任。

法務部表示，香港強盜案台灣本於司法管轄權，檢警除主動展開追查外，並已將被告拘獲且向法院聲請羈押獲准，實無釋放林男讓他自行前往香港投案的理由。台灣為司法獨立國家，面對跨境犯罪，尋求互相協助提供卷證，理所當然。

法務部還提到，香港在國際司法評價素有良譽，應以共同打擊跨境犯罪為前提，提供必要的協助，實在不應再以任何藉口讓犯罪者逍遙法外。