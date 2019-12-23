先生愛賭博心情不好就罵人 妻子訴請離婚法官判准

吳姓男子結婚後沈迷於賭博，金融機構不願意貸款給他，他要女兒以他名下房子向農會貸款170萬元供已花用，吳3年多心情不佳，以髒話罵妻子，吳妻憤而離家分居向台南地院訴請離婚；吳不願意離婚，但在法院審理開庭時，處處和妻子針鋒相對，不斷指責妻子不是。法官認為他沒有真心誠意要挽回婚姻，同意吳妻請求判准離婚，案可上訴。

吳妻主張，她和先生1985年結婚，育有二女都已成年，先生沾染賭博惡習，賺的錢大多賭博花用，偶有贏錢時才以施捨態度給予她一些生活費，輸錢時還要她將所賺取微薄薪資支助他所欠賭債，常未經同意偷竊取她的錢。

吳妻說，先生胡亂揮霍需要金錢，要用登記在他名下房子貸款，金融機構不願意貸款給先生，2010年間他將房子借名登記在長女名下，以長女名義貸出款項花用，2016年要求長女向農會貸款約170萬元花用。2017年7月，吳心情不佳，假借妻子煮菜難吃以三字經辱罵她，她心靈受創搬家，兩人未再同居。吳則表示，他不同意離婚。婚後有給女兒費用，沒有竊取妻子金錢，不會罵妻子。