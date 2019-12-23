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先生愛賭博心情不好就罵人 妻子訴請離婚法官判准

2019-12-23 00:16聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

吳姓男子結婚後沈迷於賭博，金融機構不願意貸款給他，他要女兒以他名下房子向農會貸款170萬元供已花用，吳3年多心情不佳，以髒話罵妻子，吳妻憤而離家分居向台南地院訴請離婚；吳不願意離婚，但在法院審理開庭時，處處和妻子針鋒相對，不斷指責妻子不是。法官認為他沒有真心誠意要挽回婚姻，同意吳妻請求判准離婚，案可上訴。

吳妻主張，她和先生1985年結婚，育有二女都已成年，先生沾染賭博惡習，賺的錢大多賭博花用，偶有贏錢時才以施捨態度給予她一些生活費，輸錢時還要她將所賺取微薄薪資支助他所欠賭債，常未經同意偷竊取她的錢。

吳妻說，先生胡亂揮霍需要金錢，要用登記在他名下房子貸款，金融機構不願意貸款給先生，2010年間他將房子借名登記在長女名下，以長女名義貸出款項花用，2016年要求長女向農會貸款約170萬元花用。2017年7月，吳心情不佳，假借妻子煮菜難吃以三字經辱罵她，她心靈受創搬家，兩人未再同居。吳則表示，他不同意離婚。婚後有給女兒費用，沒有竊取妻子金錢，不會罵妻子。

法官認為，兩人難以維持婚姻，主因是雙方分居期間，沒有良好互動或積極有效對談與溝通， 心結和怨懟越來越深，分居期間雙方都沒有積極維繫婚姻的態度，造成難以維持婚姻，雙方都有責任，應負相同責任，同意吳妻訴請離婚。

吳姓男子結婚後沈迷於賭博，吳妻憤而離家分居，向台南地院訴請離婚，法官同意吳妻請求...
吳姓男子結婚後沈迷於賭博，吳妻憤而離家分居，向台南地院訴請離婚，法官同意吳妻請求判准。示意圖／Ingimage
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離婚婚姻賭博

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