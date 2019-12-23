學者：囚犯人權不能無限上綱 否則失懲戒效果

嘉義監獄有受刑人提出行政訴訟，希望撤銷部分管理規定。記者卜敏正／攝影 分享 facebook

中正大學犯罪防治學系教授許華孚說，我國監獄受國際人權兩公約限制，監獄人權愈受重視，監獄管理愈受挑戰；收容人有基本人權，但要求不能無限上綱，若與外面社會都一樣，就失去懲戒效果。

許華孚專長監獄學，他說收容人不滿獄中規定可提申訴，獄方會組成申訴委員會，包括外部委員和內部委員，採多數「共識決」，也可再向矯正署申訴、向法院提出訴訟，獄方都不會阻攔。

許華孚說，監所並非純粹處罰受刑人，也希望透過教化復歸社會，若當作禽獸關在監獄裡，出獄後只會報復；但監獄對受刑人也定要有基本食衣住行等保障，如三餐營養，天氣熱有電風扇吹，冬天有熱水澡洗，保障健康。

不過收容人基本人權仍要符合獄中基本規定，許華孚說，有收容人認為書信被拆是侵犯隱私，但這是要避免利用書信違紀，如與幫派聯繫，還有不能打赤膊是生活服裝規定等。

許認為，收容人常對規定不滿，獄方要讓收容人身心更穩定，可鼓勵信仰宗教，讓收容人得到心理安慰，也可加強家庭支持系統，如鼓勵與家人聯繫，甚至可推視訊，讓收容人為了家人在獄中安心服刑。

我國監獄的一大問題是「超額收容」，影響監獄品質，許華孚認為「短期刑」可以罰金、社會勞動取代，假釋條件對初犯收容人也可再放寬，降低收容人數。