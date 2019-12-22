親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

獨／確定歸隊！王金平：幫立委就是幫韓國瑜

影／賭韓遊行不會走完全程 議員贏了今下午仍發500杯珍奶

攜有婦夫飛海外辦浪漫婚禮 女經理判賠10萬元

2019-12-22 14:06聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名廖姓女子被鍾姓女業務經理控介入他人婚姻生活，不但在鍾女打離婚訴訟期間與其胡姓丈夫同居、多次出遊，還在對方離婚前先飛國外舉辦浪漫婚禮，被對方求償100萬元；廖女堅稱與胡男是普通朋友，婚禮喜帖也只是拓展海外婚禮顧問公司的樣本，但說法未被採信，最後被新北地院判賠10萬元。全案可上訴。

判決指出，鍾女與胡男從2017年8月就開始打離婚官司，歷經一、二審，直到今年7月經台灣高等法院調解才協議離婚。但是，官司訴訟期間，鍾女發現胡男與廖女早已同居，2人不僅7度一起出國，甚至在日本沖繩舉行浪漫海外婚禮，種種一切，胡男也坦承外遇情事。

鍾女認為廖女與胡男交往不但破壞她的幸福婚姻，心理更是承受極大打擊，因此興訟怒控廖女親權，求償100萬元。

審理時，廖女堅稱與胡男只是公司業務往來而認識的普通朋友，並指鍾女是以不法手段入侵他人電子信箱而掌握2人出遊資訊，主張出國資訊無證據能力。此外，廖女辯稱自己準備在海外成立婚禮顧問公司，所以曾邀胡男一起到海外考察，喜帖只是借名印製的樣本，並非有結婚真意。

法院調查，廖女雖稱自己是要在海外創業，但事實上，婚禮是透過其他顧問公司安排，而該公司也表示「胡男和廖女確實有委託我們在2018年舉辦海外婚禮，只是相關資料已經銷毀」等情，認定2人並非僅止於一般朋友關係。

法院認為，縱使廖女不確定胡男已婚身分，仍有未詳細確認胡男是否已婚的過失。此外，既然海外婚禮顧問公司是廖女自行創業，何須胡男陪同考察，甚至讓胡男不顧已婚身分出借名義印製喜帖，不論2人是否有無結婚真意，行為已逾越普通朋友的交往分際，且侵害到婚姻關係另一方的權益，衡量財力和侵權行為等情後，廖女應賠償10萬元。

法院認為，海外婚禮顧問公司既然只是廖女自行創業，何須胡男陪同考察，甚至讓胡男不顧...
法院認為，海外婚禮顧問公司既然只是廖女自行創業，何須胡男陪同考察，甚至讓胡男不顧已婚身分出借名義印製喜帖，不論2人是否有無結婚真意，行為已逾越普通朋友的交往分際，且侵害到婚姻關係另一方的權益。示意圖／Ingimage
分享

婚禮離婚婚姻

延伸閱讀

家暴離婚又不養子 老父聲請扶養費被法官駁回

小三嗆原配不能滿足他、要好好檢討 判賠30萬

何如芸深夜發文　吐豪門婚姻離婚內幕

男強制猥褻女子欲性侵未得逞 法院判賠50萬

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

上士尋獲黑盒子邀同志女兵慶功 酒後涉性侵判3年8月

2019-12-22 13:39

軍情局少校遭踢爆帶小三 怒告岳母妨害名譽被駁回

2019-12-22 13:10

與妻吵架怒出門灌醉自己 男睡車上酒測0.57差點GG

2019-12-22 14:28

色老闆躲暗處偷抱女移工 被判刑6月

2019-12-22 12:02

家暴離婚又不養子 老父聲請扶養費被法官駁回

2019-12-22 09:27

按摩館聘單親媽替男客打手槍 任人摸胸加速「繳械」

2019-12-22 09:11

不滿女友分手 男子傳偷拍女友私密照吃官司

2019-12-22 00:16

選前1月 組頭密集開盤

2019-12-22 00:06

選舉賭盤用LINE簽賭、雲端加密 抓大組頭變難

2019-12-22 00:01

賭金估逾百億 警掃蕩選舉賭盤

2019-12-21 23:53

通姦以250萬和解卻稱對方違反保密條款拒賠 小王敗訴

2019-12-21 21:03

蘇花改全線通車辨識系統將同步上路 機車一闖逃不了

2019-12-21 14:31

疑「黑吃黑」 男遭脅迫領款遞「don’t pay」字條獲救

2019-12-21 13:54

影／七年級生撞毀小貨車大燈 耍心機連移2車企圖躲肇責

2019-12-21 13:03

山上外役監獄「制服挑戰」 收容人宣導「歹路不可走」

2019-12-21 12:17

台東檢警聯手再查獲總統選舉賭盤 組頭5萬元交保

2019-12-21 11:34

醉漢持刀踹門恐嚇鄰居 警拔槍對峙喝令「把刀放下」

2019-12-21 11:21

開車「手持」手機未通話也是違規？新北男吃3千元罰單

2019-12-21 11:10

不滿被退釣蝦群組 飲料店老闆持刀1打6

2019-12-21 10:25

送女兒到鄰居家玩兼過夜 竟是送羊入虎口

2019-12-21 09:52

原子筆插瞎同房病友 只因不想被治療要出院

2019-12-21 09:47

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

等待罷韓隊伍通過 機車騎士突倒地送醫急救中

2019-12-21 16:19

上士尋獲黑盒子邀同志女兵慶功 酒後涉性侵判3年8月

2019-12-22 13:39

停車格開出被後車撞上人行道 波及3機車連環撞

2019-12-22 10:39

少年涉向罷韓遊行隊伍潑水 供稱被吵及好玩

2019-12-21 21:26

為籌遊民母生活費 國一少女「沒有選擇」三度下海賣身

2019-12-21 22:13

台女玩交友軟體慘遭詐騙百萬 還被裸照威脅快崩潰

2019-12-21 16:35

國三女生遭撞重傷 經濟困窘無錢開刀校方求助急

2019-12-22 14:30

北市中山區舊公寓大火 中年男子葬身火海

2019-12-22 02:32

驚險！ 3警車省道圍捕7匹馬 所長：從警30年第一次

2019-12-21 17:16

北市中山區天津街火警 1男全身燒傷失去生命跡象急救中

2019-12-21 22:53

按摩館聘單親媽替男客打手槍 任人摸胸加速「繳械」

2019-12-22 09:11

砰一聲嚇壞乘客 太魯閣號窗玻璃裂成蜘蛛網

2019-12-22 12:04

影／大媽開車直直衝 擦撞路邊停車開溜辯「沒有很嚴重」

2019-12-22 10:05

北市民宅大火1女逃生換氣過度 消防員緊急給氧

2019-12-21 18:45

通姦以250萬和解卻稱對方違反保密條款拒賠 小王敗訴

2019-12-21 21:03

不滿女友分手 男子傳偷拍女友私密照吃官司

2019-12-22 00:16

台中民宅凌晨火警延燒三戶 疑電線走火無人傷亡

2019-12-22 08:17

青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元

2019-12-22 13:25

衰男闖公園討債認錯人 被棒打又刀砍險喪命

2019-12-21 19:14

賭金估逾百億 警掃蕩選舉賭盤

2019-12-21 23:53

軍情局少校遭踢爆帶小三 怒告岳母妨害名譽被駁回

2019-12-22 13:10

馬拉邦山傳憾事 路倒登山步道 6旬男不治

2019-12-22 00:16

家暴離婚又不養子 老父聲請扶養費被法官駁回

2019-12-22 09:27

籌遊民母生活費 國一女下海賣身

2019-12-21 23:48

男子酒駕攔查拒停 倒車衝撞3名男警受傷

2019-12-22 08:01

選舉賭盤用LINE簽賭、雲端加密 抓大組頭變難

2019-12-22 00:01

助人如廁反被當手天使 身障男為滿足性欲被判6月

2019-12-22 13:51

平鎮分局機車安全駕駛訓練 提升員警正確駕駛觀念

2019-12-21 21:30

PO文稱遭人噴辣椒水 警介入調查發現他先動手

2019-12-22 08:51

群馬夜奔快車道 3警車包夾攔堵

2019-12-22 00:12

攜有婦夫飛海外辦浪漫婚禮 女經理判賠10萬元

2019-12-22 14:06

色老闆躲暗處偷抱女移工 被判刑6月

2019-12-22 12:02

才剛出院！疑電器走火釀禍 獨立記者葬身火窟

2019-12-22 15:15

手機玩遊戲能投資賺錢？女學生遭分析師詐騙

2019-12-22 13:02

與妻吵架怒出門灌醉自己 男睡車上酒測0.57差點GG

2019-12-22 14:28

影／花蓮外海漁船起火 他漁船救援3漁民

2019-12-22 12:37

選前1月 組頭密集開盤

2019-12-22 00:06

影／照明太暗？汽機車相撞騎士撞飛骨折

2019-12-22 14:00

檢舉賄選獎金最高1500萬民眾驚 士檢籲勇敢反賄

2019-12-21 17:19

想和女網友見面得先買遊戲點數 外籍交換生險被騙

2019-12-22 14:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top