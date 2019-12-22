攜有婦夫飛海外辦浪漫婚禮 女經理判賠10萬元

新北一名廖姓女子被鍾姓女業務經理控介入他人婚姻生活，不但在鍾女打離婚訴訟期間與其胡姓丈夫同居、多次出遊，還在對方離婚前先飛國外舉辦浪漫婚禮，被對方求償100萬元；廖女堅稱與胡男是普通朋友，婚禮喜帖也只是拓展海外婚禮顧問公司的樣本，但說法未被採信，最後被新北地院判賠10萬元。全案可上訴。

判決指出，鍾女與胡男從2017年8月就開始打離婚官司，歷經一、二審，直到今年7月經台灣高等法院調解才協議離婚。但是，官司訴訟期間，鍾女發現胡男與廖女早已同居，2人不僅7度一起出國，甚至在日本沖繩舉行浪漫海外婚禮，種種一切，胡男也坦承外遇情事。

鍾女認為廖女與胡男交往不但破壞她的幸福婚姻，心理更是承受極大打擊，因此興訟怒控廖女親權，求償100萬元。

審理時，廖女堅稱與胡男只是公司業務往來而認識的普通朋友，並指鍾女是以不法手段入侵他人電子信箱而掌握2人出遊資訊，主張出國資訊無證據能力。此外，廖女辯稱自己準備在海外成立婚禮顧問公司，所以曾邀胡男一起到海外考察，喜帖只是借名印製的樣本，並非有結婚真意。

法院調查，廖女雖稱自己是要在海外創業，但事實上，婚禮是透過其他顧問公司安排，而該公司也表示「胡男和廖女確實有委託我們在2018年舉辦海外婚禮，只是相關資料已經銷毀」等情，認定2人並非僅止於一般朋友關係。