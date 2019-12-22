助人如廁反被當手天使 身障男為滿足性欲被判6月

林姓已婚輪椅男去年要求好心路人，推他進捷運北門站的無障礙廁所，佯稱患有攝護腺疾病，需要人協助甩動陰莖、抓住睪丸，才能排尿，好心男誤信說詞配合，令林勃起射精。士林地方法院認定，林犯強制猥褻罪，處有期徒刑6月，可易科罰金18萬元。

好心男供稱，林在捷運北門站要求推他進入無障礙廁所，緊接著說攝護腺有問題，要幫他抓著、甩動，當時覺得整隻手握住有點噁心，所以用手指夾住，甩動約3至5分鐘，林排出的液體像精液一樣黏稠。

當下好心男不悅的說，「這是射精、 不是尿液吧」，林又要求擦拭，好心男便快速用衛生紙清潔後，幫他穿上褲子推出廁所。

好心男稱，當下以為攝護腺有問題的人如廁不便，利用甩動幫助排尿，以為陰莖通血很正常，出廁所後覺得整件事不對勁，詢問醫師背景朋友後，決定報案提告。

林男辯稱，他手腳不方便無法強制對方，對方站在他身後扶著他，沒有幫他排尿。平日到醫院復健或地下街，需要如廁都是善心人士幫忙，沒有刺激或滿足性慾意圖。林男的配偶證稱，他因車禍癱瘓，右側肢體偏癱，行動不便，需長時間坐輪椅，平日如廁時，需人在後方扶著，但不需甩動陰莖、睪丸。

經台灣泌尿科醫學會指出，甩動生殖器無法誘發排尿機制，文獻上也未發現利用甩動生殖器幫助患有攝護腺病症者排尿的方法，甩動男性性器可能誘發生理反應為勃起與射精。

合議庭認為，林男平日到醫院就醫，並沒有因排尿問題就診紀錄，林僅需由他人協助，站在馬桶前或坐在馬桶上，即可自行排尿，無需甩動生殖器，認定林有猥褻犯意。

好心男稱，以為林是身體不適要排尿，「濫用我的愛心，欺騙、強迫我摸他的生殖器」。