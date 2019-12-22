親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

上士尋獲黑盒子邀同志女兵慶功 酒後涉性侵判3年8月

39年來最嚴重 賭城大火6死13傷、孕婦跳樓逃生

助人如廁反被當手天使 身障男為滿足性欲被判6月

2019-12-22 13:51聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

林姓已婚輪椅男去年要求好心路人，推他進捷運北門站的無障礙廁所，佯稱患有攝護腺疾病，需要人協助甩動陰莖、抓住睪丸，才能排尿，好心男誤信說詞配合，令林勃起射精。士林地方法院認定，林犯強制猥褻罪，處有期徒刑6月，可易科罰金18萬元。

好心男供稱，林在捷運北門站要求推他進入無障礙廁所，緊接著說攝護腺有問題，要幫他抓著、甩動，當時覺得整隻手握住有點噁心，所以用手指夾住，甩動約3至5分鐘，林排出的液體像精液一樣黏稠。

當下好心男不悅的說，「這是射精、 不是尿液吧」，林又要求擦拭，好心男便快速用衛生紙清潔後，幫他穿上褲子推出廁所。

好心男稱，當下以為攝護腺有問題的人如廁不便，利用甩動幫助排尿，以為陰莖通血很正常，出廁所後覺得整件事不對勁，詢問醫師背景朋友後，決定報案提告。

林男辯稱，他手腳不方便無法強制對方，對方站在他身後扶著他，沒有幫他排尿。平日到醫院復健或地下街，需要如廁都是善心人士幫忙，沒有刺激或滿足性慾意圖。林男的配偶證稱，他因車禍癱瘓，右側肢體偏癱，行動不便，需長時間坐輪椅，平日如廁時，需人在後方扶著，但不需甩動陰莖、睪丸。

經台灣泌尿科醫學會指出，甩動生殖器無法誘發排尿機制，文獻上也未發現利用甩動生殖器幫助患有攝護腺病症者排尿的方法，甩動男性性器可能誘發生理反應為勃起與射精。

合議庭認為，林男平日到醫院就醫，並沒有因排尿問題就診紀錄，林僅需由他人協助，站在馬桶前或坐在馬桶上，即可自行排尿，無需甩動生殖器，認定林有猥褻犯意。

好心男稱，以為林是身體不適要排尿，「濫用我的愛心，欺騙、強迫我摸他的生殖器」。

合議庭審酌，林是智識思慮正常的成年人，竟逞一己私慾，利用行動不便的身體狀況，佯稱患有攝護腺疾病，違反男子意願，欠缺尊重他人身體自主權，行為應嚴予非難。全案依強制猥褻罪判處6月徒刑，可易科罰金18萬元。

示意圖。圖／ingimage
示意圖。圖／ingimage
分享

猥褻陰莖

延伸閱讀

MLB／一年900萬美元簽德黑蘭 天使補先發...

溪頭救人護理師身分曝光 紫衣天使：本分職責

溪頭救人的紫衣天使找到了 原來是南投醫院護理...

南州鄉長一審被判當選無效 黃盈裕：一定上訴

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

色老闆躲暗處偷抱女移工 被判刑6月

2019-12-22 12:02

軍情局少校遭踢爆帶小三 怒告岳母妨害名譽被駁回

2019-12-22 13:10

家暴離婚又不養子 老父聲請扶養費被法官駁回

2019-12-22 09:27

按摩館聘單親媽替男客打手槍 任人摸胸加速「繳械」

2019-12-22 09:11

不滿女友分手 男子傳偷拍女友私密照吃官司

2019-12-22 00:16

選前1月 組頭密集開盤

2019-12-22 00:06

選舉賭盤用LINE簽賭、雲端加密 抓大組頭變難

2019-12-22 00:01

賭金估逾百億 警掃蕩選舉賭盤

2019-12-21 23:53

通姦以250萬和解卻稱對方違反保密條款拒賠 小王敗訴

2019-12-21 21:03

蘇花改全線通車辨識系統將同步上路 機車一闖逃不了

2019-12-21 14:31

疑「黑吃黑」 男遭脅迫領款遞「don’t pay」字條獲救

2019-12-21 13:54

影／七年級生撞毀小貨車大燈 耍心機連移2車企圖躲肇責

2019-12-21 13:03

山上外役監獄「制服挑戰」 收容人宣導「歹路不可走」

2019-12-21 12:17

台東檢警聯手再查獲總統選舉賭盤 組頭5萬元交保

2019-12-21 11:34

醉漢持刀踹門恐嚇鄰居 警拔槍對峙喝令「把刀放下」

2019-12-21 11:21

開車「手持」手機未通話也是違規？新北男吃3千元罰單

2019-12-21 11:10

不滿被退釣蝦群組 飲料店老闆持刀1打6

2019-12-21 10:25

送女兒到鄰居家玩兼過夜 竟是送羊入虎口

2019-12-21 09:52

原子筆插瞎同房病友 只因不想被治療要出院

2019-12-21 09:47

長舌婦亂爆女子遭性侵 提告驗傷結果是烏龍一場

2019-12-21 09:08

少女與閨密結伴參加性愛趴 閨密事後曝光拖少女下水

2019-12-21 09:02

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

等待罷韓隊伍通過 機車騎士突倒地送醫急救中

2019-12-21 16:19

63歲男子登苗栗馬拉邦山 意外昏迷不治

2019-12-21 14:22

少年涉向罷韓遊行隊伍潑水 供稱被吵及好玩

2019-12-21 21:26

蘇花改全線通車辨識系統將同步上路 機車一闖逃不了

2019-12-21 14:31

為籌遊民母生活費 國一少女「沒有選擇」三度下海賣身

2019-12-21 22:13

停車格開出被後車撞上人行道 波及3機車連環撞

2019-12-22 10:39

台女玩交友軟體慘遭詐騙百萬 還被裸照威脅快崩潰

2019-12-21 16:35

北市中山區舊公寓大火 中年男子葬身火海

2019-12-22 02:32

驚險！ 3警車省道圍捕7匹馬 所長：從警30年第一次

2019-12-21 17:16

北市中山區天津街火警 1男全身燒傷失去生命跡象急救中

2019-12-21 22:53

按摩館聘單親媽替男客打手槍 任人摸胸加速「繳械」

2019-12-22 09:11

影／大媽開車直直衝 擦撞路邊停車開溜辯「沒有很嚴重」

2019-12-22 10:05

北市民宅大火1女逃生換氣過度 消防員緊急給氧

2019-12-21 18:45

上士尋獲黑盒子邀同志女兵慶功 酒後涉性侵判3年8月

2019-12-22 13:39

砰一聲嚇壞乘客 太魯閣號窗玻璃裂成蜘蛛網

2019-12-22 12:04

通姦以250萬和解卻稱對方違反保密條款拒賠 小王敗訴

2019-12-21 21:03

不滿女友分手 男子傳偷拍女友私密照吃官司

2019-12-22 00:16

台中民宅凌晨火警延燒三戶 疑電線走火無人傷亡

2019-12-22 08:17

衰男闖公園討債認錯人 被棒打又刀砍險喪命

2019-12-21 19:14

賭金估逾百億 警掃蕩選舉賭盤

2019-12-21 23:53

馬拉邦山傳憾事 路倒登山步道 6旬男不治

2019-12-22 00:16

家暴離婚又不養子 老父聲請扶養費被法官駁回

2019-12-22 09:27

男子酒駕攔查拒停 倒車衝撞3名男警受傷

2019-12-22 08:01

遇警臨檢心煩 男偷清潔隊背心稱「自己人比較不會攔」

2019-12-21 15:22

籌遊民母生活費 國一女下海賣身

2019-12-21 23:48

選舉賭盤用LINE簽賭、雲端加密 抓大組頭變難

2019-12-22 00:01

平鎮分局機車安全駕駛訓練 提升員警正確駕駛觀念

2019-12-21 21:30

警撂英文熱線通知 菲籍男尋回皮夾樂喊「Lucky」

2019-12-21 14:18

PO文稱遭人噴辣椒水 警介入調查發現他先動手

2019-12-22 08:51

群馬夜奔快車道 3警車包夾攔堵

2019-12-22 00:12

軍情局少校遭踢爆帶小三 怒告岳母妨害名譽被駁回

2019-12-22 13:10

色老闆躲暗處偷抱女移工 被判刑6月

2019-12-22 12:02

台嫌在香港涉強盜案 法務部請求港方司法互助

2019-12-21 14:45

手機玩遊戲能投資賺錢？女學生遭分析師詐騙

2019-12-22 13:02

空心菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元

2019-12-22 13:25

影／花蓮外海漁船起火 他漁船救援3漁民

2019-12-22 12:37

選前1月 組頭密集開盤

2019-12-22 00:06

助人如廁反被當手天使 身障男為滿足性欲被判6月

2019-12-22 13:51

檢舉賄選獎金最高1500萬民眾驚 士檢籲勇敢反賄

2019-12-21 17:19

繳溢領退休金後興訟求返還 救國團等社團勝訴

2019-12-22 12:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top
我已滿18歲了! 我還未滿18歲!