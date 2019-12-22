軍情局少校遭踢爆帶小三 怒告岳母妨害名譽被駁回

國防部軍情局林姓前少校監察官去年6月遭洪姓岳母陳情總統府，說他「漢光演習期間帶小三同遊日本」，洪女還接受電視媒體採訪、於臉書「爆料公社」貼文踢爆此事，林氣得提告求償80萬元並登報道歉。不過高雄高分院認為，軍方曾針對林與其他女子旅日共宿一房的事記2支申誡，洪女未侵害名譽，判免賠。仍可上訴。

判決指出，林姓男子擁企管碩士學歷，原為國防部軍情局少校監察官，去年10月15日已被調職為陸軍新訓中心的後勤官，年薪約120萬；林與妻子黃女2014年10月結婚，今年7月才達成離婚協議。

林姓少校起訴主張，前岳母洪姓女子明知他和妻子感情已破裂，準備簽離婚協議，且他與另名徐姓女子跟團去日本，而非兩人單獨同遊，去年6月20日竟向總統府陳情轉軍情局，調查他是否在漢光演習期間帶「小三」同遊日本。

林姓少校指控，去年6月底洪女再接受電視採訪稱「就是他（指林姓少校）老婆發現，奇怪，怎麼他老公漢光演習期間，怎麼可以請假，怎麼可以請假去日本玩，所以他老婆就說很奇怪」、「你這種身分，你這種行為，可以做一個監察官嗎？」隔月2日，洪女再PO上臉書爆料公社，貼照片並留言「遊日還有女人共眠」、「身為一個監察官這麼不檢點」、「軍人的顏面都讓你糟蹋了」等語。

林姓少校認為，洪女所說的為不實，或僅涉私德與公共利益無關，要求應賠80萬並在4大報頭版刊登道歉啟事。

洪女則反駁，漢光演習期間軍中確實管制休假，林姓男子擔任監察官，竟於演習期間瞞著配偶，與女性友人共遊日本、共住一室，涉及軍人風紀，屬可受公評範圍，並沒侵害名譽。