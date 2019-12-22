家暴離婚又不養子 老父聲請扶養費被法官駁回

65歲翁姓男子沒錢支付居住安養院費用，向三名子女聲請扶養費；子女以父親年輕時常酒後對母親施暴，父母離婚前約定父親應按月支付生活費5000元，卻分毫未付，聲請免除扶養義務。翁出庭時對於過往行逕，頻頻流淚，非常懊悔，台南地院法官以翁沒有提出不能盡扶養義務正當事由，同意翁子女不用付給父親扶養費，全案可抗告。

翁子女主張，父親和母親結婚後，父親不務正業，不斷外遇，並經常酒後返家毆打母親，母親不堪忍受及怕子女遭暴力對待，1980年間和父親離婚，母親帶當時年僅3歲兒子及4歲女兒離開住處，次子是離婚後不久出生。父母協議離婚時，約定父親須按月支付生活費5千元照顧長女和長子至高中畢業，但父親從未付錢。

翁次子出生時，因母親無法工作無力扶養，將長女和長子暫時送至仁愛之家育幼院安置一段時間後，才帶回。三人成長過程中，都是由母親及外祖母共同扶養長大。如今三人各有婚姻，但薪資受限，還有母親及子女要扶養，向法院聲請免除對父親扶養。

翁妻作證說，她和先生離婚後，帶三名小孩離家，都是由她及母親一起照顧到成年。翁的妹妹陳述，哥哥都是做一些雜工，哥哥離婚後就沒有照顧到小孩，不是很盡責的父親，哥哥有時候會去看小孩，但是有沒有金錢的資助不清楚，大嫂獨立扶養三個小孩。