親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

獨／國立大學也爆論文亂象？ 航管寫美甲 會計寫風水

別再笑國軍天兵了！反恐找不到敵人 法軍戰場開心烤蛋糕...

家暴離婚又不養子 老父聲請扶養費被法官駁回

2019-12-22 09:27聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

65歲翁姓男子沒錢支付居住安養院費用，向三名子女聲請扶養費；子女以父親年輕時常酒後對母親施暴，父母離婚前約定父親應按月支付生活費5000元，卻分毫未付，聲請免除扶養義務。翁出庭時對於過往行逕，頻頻流淚，非常懊悔，台南地院法官以翁沒有提出不能盡扶養義務正當事由，同意翁子女不用付給父親扶養費，全案可抗告。

翁子女主張，父親和母親結婚後，父親不務正業，不斷外遇，並經常酒後返家毆打母親，母親不堪忍受及怕子女遭暴力對待，1980年間和父親離婚，母親帶當時年僅3歲兒子及4歲女兒離開住處，次子是離婚後不久出生。父母協議離婚時，約定父親須按月支付生活費5千元照顧長女和長子至高中畢業，但父親從未付錢。

翁次子出生時，因母親無法工作無力扶養，將長女和長子暫時送至仁愛之家育幼院安置一段時間後，才帶回。三人成長過程中，都是由母親及外祖母共同扶養長大。如今三人各有婚姻，但薪資受限，還有母親及子女要扶養，向法院聲請免除對父親扶養。

翁妻作證說，她和先生離婚後，帶三名小孩離家，都是由她及母親一起照顧到成年。翁的妹妹陳述，哥哥都是做一些雜工，哥哥離婚後就沒有照顧到小孩，不是很盡責的父親，哥哥有時候會去看小孩，但是有沒有金錢的資助不清楚，大嫂獨立扶養三個小孩。

法官認為，翁三名子女說法為真實，翁應負扶養義務，無正當理由未負扶養義務，同意翁三名女子得以免除對父親扶養義務。

翁姓男子向子女聲請扶養費，三名子女以父母離婚前約定父親應按月支付生活費5000元...
翁姓男子向子女聲請扶養費，三名子女以父母離婚前約定父親應按月支付生活費5000元，卻分毫未付，聲請免除扶養義務，台南地院法官同意翁子女請求。圖/本報資料照片
分享

離婚婚姻

延伸閱讀

通姦以250萬和解卻稱對方違反保密條款拒賠 ...

長期被媽家暴 7歲童「遭刀割毒打」曝：仍想待...

張亮自爆已離婚2年 與前妻關係太好竟遭疑「假...

何如芸深夜發文　吐豪門婚姻離婚內幕

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

選舉賭盤用LINE簽賭、雲端加密 抓大組頭變難

2019-12-22 00:01

賭金估逾百億 警掃蕩選舉賭盤

2019-12-21 23:53

通姦以250萬和解卻稱對方違反保密條款拒賠 小王敗訴

2019-12-21 21:03

按摩館聘單親媽替男客打手槍 任人摸胸加速「繳械」

2019-12-22 09:11

不滿女友分手 男子傳偷拍女友私密照吃官司

2019-12-22 00:16

選前1月 組頭密集開盤

2019-12-22 00:06

蘇花改全線通車辨識系統將同步上路 機車一闖逃不了

2019-12-21 14:31

疑「黑吃黑」 男遭脅迫領款遞「don’t pay」字條獲救

2019-12-21 13:54

影／七年級生撞毀小貨車大燈 耍心機連移2車企圖躲肇責

2019-12-21 13:03

山上外役監獄「制服挑戰」 收容人宣導「歹路不可走」

2019-12-21 12:17

台東檢警聯手再查獲總統選舉賭盤 組頭5萬元交保

2019-12-21 11:34

醉漢持刀踹門恐嚇鄰居 警拔槍對峙喝令「把刀放下」

2019-12-21 11:21

開車「手持」手機未通話也是違規？新北男吃3千元罰單

2019-12-21 11:10

不滿被退釣蝦群組 飲料店老闆持刀1打6

2019-12-21 10:25

送女兒到鄰居家玩兼過夜 竟是送羊入虎口

2019-12-21 09:52

原子筆插瞎同房病友 只因不想被治療要出院

2019-12-21 09:47

長舌婦亂爆女子遭性侵 提告驗傷結果是烏龍一場

2019-12-21 09:08

少女與閨密結伴參加性愛趴 閨密事後曝光拖少女下水

2019-12-21 09:02

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

等待罷韓隊伍通過 機車騎士突倒地送醫急救中

2019-12-21 16:19

63歲男子登苗栗馬拉邦山 意外昏迷不治

2019-12-21 14:22

開車「手持」手機未通話也是違規？新北男吃3千元罰單

2019-12-21 11:10

少年涉向罷韓遊行隊伍潑水 供稱被吵及好玩

2019-12-21 21:26

嚇人！半夜台南省道群馬奔騰 3警網「圍捕」7匹馬

2019-12-21 13:52

蘇花改全線通車辨識系統將同步上路 機車一闖逃不了

2019-12-21 14:31

為籌遊民母生活費 國一少女「沒有選擇」三度下海賣身

2019-12-21 22:13

台女玩交友軟體慘遭詐騙百萬 還被裸照威脅快崩潰

2019-12-21 16:35

驚險！ 3警車省道圍捕7匹馬 所長：從警30年第一次

2019-12-21 17:16

北市中山區舊公寓大火 中年男子葬身火海

2019-12-22 02:32

北市中山區天津街火警 1男全身燒傷失去生命跡象急救中

2019-12-21 22:53

按摩館聘單親媽替男客打手槍 任人摸胸加速「繳械」

2019-12-22 09:11

北市民宅大火1女逃生換氣過度 消防員緊急給氧

2019-12-21 18:45

高雄5員警涉收賄包庇賭博電玩 公懲會判撤職

2019-12-21 12:16

通姦以250萬和解卻稱對方違反保密條款拒賠 小王敗訴

2019-12-21 21:03

疑「黑吃黑」 男遭脅迫領款遞「don’t pay」字條獲救

2019-12-21 13:54

不滿女友分手 男子傳偷拍女友私密照吃官司

2019-12-22 00:16

衰男闖公園討債認錯人 被棒打又刀砍險喪命

2019-12-21 19:14

台中民宅凌晨火警延燒三戶 疑電線走火無人傷亡

2019-12-22 08:17

山上外役監獄「制服挑戰」 收容人宣導「歹路不可走」

2019-12-21 12:17

賭金估逾百億 警掃蕩選舉賭盤

2019-12-21 23:53

影／大媽開車直直衝 擦撞路邊停車開溜辯「沒有很嚴重」

2019-12-22 10:05

影／七年級生撞毀小貨車大燈 耍心機連移2車企圖躲肇責

2019-12-21 13:03

遇警臨檢心煩 男偷清潔隊背心稱「自己人比較不會攔」

2019-12-21 15:22

男子酒駕攔查拒停 倒車衝撞3名男警受傷

2019-12-22 08:01

陽金公路汽車撞水泥牆車頭撞爛 男駕駛受傷送醫

2019-12-21 12:02

家暴離婚又不養子 老父聲請扶養費被法官駁回

2019-12-22 09:27

靠著筆談這一招 台南警察保住聽障女子60萬積蓄

2019-12-21 13:28

籌遊民母生活費 國一女下海賣身

2019-12-21 23:48

馬拉邦山傳憾事 路倒登山步道 6旬男不治

2019-12-22 00:16

平鎮分局機車安全駕駛訓練 提升員警正確駕駛觀念

2019-12-21 21:30

台東檢警聯手再查獲總統選舉賭盤 組頭5萬元交保

2019-12-21 11:34

新北人口高齡化暗藏犯罪與被害隱憂 警籲關懷高齡長者

2019-12-21 12:54

警撂英文熱線通知 菲籍男尋回皮夾樂喊「Lucky」

2019-12-21 14:18

PO文稱遭人噴辣椒水 警介入調查發現他先動手

2019-12-22 08:51

選舉賭盤用LINE簽賭、雲端加密 抓大組頭變難

2019-12-22 00:01

醉漢持刀踹門恐嚇鄰居 警拔槍對峙喝令「把刀放下」

2019-12-21 11:21

群馬夜奔快車道 3警車包夾攔堵

2019-12-22 00:12

台嫌在香港涉強盜案 法務部請求港方司法互助

2019-12-21 14:45

退休公務員迷途記 市政大樓內急尋「我的退休金」

2019-12-21 13:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top