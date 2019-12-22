按摩館聘單親媽替男客打手槍 任人摸胸加速「繳械」

台中市盧姓女子在去年1月開設養生按摩館，並聘請單親媽媽擔任現場櫃台人員及服務小姐，但檢警調查，盧女讓旗下小姐在進行指、油壓服務時，替男客打手槍，以提升生意，小姐為讓男客加速「繳械」，會敞開衣物讓男客任意摸胸，全案在今年2月間持搜索票前往抓人，盧女否認涉案，台中地院依證人指證、現場裝設的燈光、監視器設備等，認定盧女涉共同圖利容留猥褻罪，罪證明確，判刑3月，得易科。

判決書指出，盧姓女子是太平區某養生館的負責人，盧女過去從事美容、紋眉工作，過程中結識另名阮姓女子，因盧女認為同是單親媽媽，且阮女人品不錯，因此找阮女擔任養生館現場櫃台人員，負責管理養生館，找來其他為謀生的單親媽媽擔任小姐。

該養生館為增加收入、招攬男客，會讓服務小姐替男客從事「半套」性服務，小姐幫男客打手槍，讓男客摸胸，服務小姐可額外賺取500元的費用，但盧女不會跟小姐拆帳，「辛苦錢」。

檢警調查，盧女從去年1月間開設後就讓小姐提供性服務，直至去年2月被查獲為止。阮女在警詢時承認涉案，遭判刑2月得易科，但盧女矢口否認涉案，辯稱無法制止小姐私底下與男客的協議，小姐到職前都有口頭提醒不能從事性交易。

台中地院合議庭審理後，認定全案有證人指證，且現場櫃台還有一個控制器，並裝有監視設備，只要警方到場，該控制器一按下，養生館內的電燈就會全亮。