不滿女友分手 男子傳偷拍女友私密照吃官司

張姓男子不滿女友和他分手，要她出面溝通，今年4月間涉嫌將偷拍她身穿內褲私秘密照片，傳到她同事Line群組，使前女友感到困窘及痛苦；台南地院認為張作法和動機可議，考量他罹患思覺失調症，依妨害秘密罪，判處徒刑7月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，張先於去年6月7日，在住處內持有智慧手機，拍攝女友站在鋼琴前，身穿短袖上衣、內褲，露出大腿或是腰部共3張照片。去年4月20日張和女朋友分手後，張登入包含前女友在內同事LINE網路群組，張貼偷拍竊她私密照1張，旋又收回該照片。再於4月23日晚上8點多，在他住處上網後到前女友工作單位臉書上貼文揚言，如果可以的話麻煩轉告她，盡快聯繫溝通；他再怎樣做頂多是妨害秘密罪。前女友輾轉得知後報警法辦、起訴。

張供稱，他那時覺得女友穿這樣、這樣笑很可愛，單純想拍下來；他確定有馬上拍完跟她講；他傳到群組收照片，是女友穿著內褲的照片；在臉書中傳給女友同事那張照片，是希望她可以出來講，跟他面對面，該分手該怎麼樣講清楚。被害人表示，她不知道張有拍攝她穿著內褲的照片，直到張傳給她時才看過。