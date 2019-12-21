賭金估逾百億 警掃蕩選舉賭盤

總統大選及立委選舉即將來臨，全國警方近來積極查緝選舉賭盤，圖為警方查獲的大批現金。 記者李奕昕／攝影 分享 facebook

二○二○年總統選舉賭盤陸續開出，形成「另類民調」帶風向，坊間估計此次選舉地下賭盤賭金逾百億，警方分析，僅收注單一候選人或異常讓票、賠率的開盤，恐影響選舉公平，今年密集掃蕩斬除賭盤，尚未查獲刻意左右選情的可疑盤口。

目前查獲的賭盤，包括開出民進黨總統候選人蔡英文讓國民黨總統候選人韓國瑜三十萬到七十萬的盤，甚至ＰＫ盤，但民調多顯示蔡英文至少贏韓國瑜百分之廿民調，贏約二百萬以上，落差甚大，辦案人員形容是「詭異的賭盤」。

據了解，常見選舉賭盤基本下注單位每支一萬元，賠率一比一，組頭開出讓票或ＰＫ盤，抽取百分之五佣金（水錢），賭客押中賺九五○○元，組頭抽五百元；一般組頭為「分散風險」，會維持下注雙方候選人金額均等，無論誰當選都賺到水錢，若想再撈一筆，則多收注不看好的人選，開票後贏走賭客的下注金。

總統大選及立委選舉即將來臨，全國警方近來積極查緝選舉賭盤，圖為警方查獲的大批電腦主機。 記者王長鼎／翻攝 分享 facebook

歷年選舉，操作賭盤影響投票傳聞不斷，包括僅收單一候選人、開出有利於賭客的讓票或拉高單一候選人賠率，誘使賭客下注支持特定人選，形同「變相買票」。不過檢警查獲的多是下游組頭，難以掌握幕後資金，欠缺具體事證，鮮少查獲透過賭盤影響選舉者。

擅長查緝賭博的官警分析，一般賭客愛玩六合彩或球賽簽賭，輸贏結果快速；選舉賭盤要等開票，賭客常是政治狂熱者，部分是一時「好玩」，下注者不多，全國性總統大選當選票數門檻高，賭盤很難產生實質影響。

一名組頭分析，去年高雄市長選舉，地下賭盤原開出陳其邁讓韓國瑜五十萬票，最後韓聲勢崛起，賭盤最後開出ＰＫ盤，最後韓國瑜仍勝出十五萬多票，導致許多莊家慘賠。

有組頭說，這次包括組頭或賭客已不相信民調，一開始不斷有人下注韓國瑜，導致兩者很接近。後來蔡英文宣布副手是賴清德後，許多賭客認為象徵綠營團結，蔡英文的讓票數才拉大，但仍與民調有嚴重落差。

大選倒數，對照選舉賭盤繪聲繪影，查獲案件不算多。辦案人員分析，組頭經營六合彩或網路簽賭「天天賺」，針對總統及縣市長選舉開盤，「每兩年才賺一次」，面對檢警大力查緝，沒必要冒著被抄風險「搞選舉」。

此外，組頭開盤低調，熟客才有門路，雙方常以通訊軟體或口頭約定，以「吃魚」（指韓國瑜）、「吃菜」（指蔡英文）等作為下注人選暗號，開票後才面交現金，警方很難查獲賭資及下注紀錄。

警方查獲選舉賭盤，依違反刑法賭博罪及選舉罷免法移送，不過很難證明影響投票，警方分析以往案件，選罷法部分最後多不起訴。