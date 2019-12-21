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反送中再爆衝突！港警：一男子朝警員開槍

通姦以250萬和解卻稱對方違反保密條款拒賠 小王敗訴

2019-12-21 21:03聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

楊姓男子約人妻到摩鐵被當場抓姦在床，楊允諾賠償外遇對象丈夫蕭姓男子250萬元，雙方達成和解，並簽定保密條款不得對外散布或洩漏所有證據，蕭抓姦隔天也立馬簽字與妻子離婚；前妻為掩飾通姦事實，在外面傳出不利於蕭的流言蜚語，蕭只好對外傳訊澄清事實，楊得知後提告蕭違反保密條款，向法院請求確認250萬元債權不存在。新北地院認為蕭傳給他人的訊息內容，並無提及楊男及抓姦細節，駁回楊男請求，可上訴。

蕭姓男子去年底與雙親會同律師及員警在新北市某汽車旅館，當場逮到妻子與楊姓男子通姦，楊當晚在派出所允諾賠償250萬元，與蕭達成和解，雙方並簽立保密條款，不得對外洩漏或散布所有通姦事證及內容，但楊若未依約賠償，則蕭可不受保密條款約束。

蕭抓姦隔天也由律師及證人陪同，到戶政事務所簽字與妻子辦理離婚，但離婚數日 ，前妻為掩飾外遇行為，對外散不實言論，讓蕭及兩個小孩飽受指點，為澄清事實，發訊息給親友指稱，因當場在汽車旅館抓到前妻與他人發生通姦行為，才會與其離婚，聲明若再有不實指控，將保留法律追訴權。

楊獲悉蕭發訊息給諸親友，認為蕭違反保密條款，向法院提告請求確認250萬元債權不存在。

新北地院審理蕭男所散發給親友的離婚訊息內容，包括人、事、時、地、物，從頭到尾並未提及楊，更無敘述通姦及抓姦情節，認為蕭並未違反保密條款，日前駁回楊的請求，仍可上訴。

新北市楊姓男子去年被人夫蕭男抓姦在床，以250萬達成和解，楊事後得知蕭傳訊息給親...
新北市楊姓男子去年被人夫蕭男抓姦在床，以250萬達成和解，楊事後得知蕭傳訊息給親友告知與妻離婚是因抓姦在床，違反保密條款提告請求債權不存在，新北地院審理後認為訊息內容未提到楊，駁回楊男請求。示意圖／Ingimage
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離婚汽車旅館

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