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首年繳20萬！旅澳菁英曝「AE黑卡尊榮服務」比台灣划算

衰男闖公園討債認錯人 被棒打又刀砍 險喪命

2019-12-21 19:14聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新莊區去年9月發生一起聚眾砍人事件，蔡姓男子遭砍一刀，背部有一道長達25公分刀傷，又被鋁棒敲頭致顱內出血，緊急送醫救回一命。蔡男認為自己是因為討債而遭人設局，結果竟是一場烏龍，原來動手一方想找的對象根本不是他；雖然全案是巧合造成誤會，但蔡男被砍是事實，持刀砍人的黃姓男子日前為新北地院依傷害罪判刑1年4 個月，可上訴。而持鋁棍打傷人的林姓男子，今年8月被新北地院已依傷害罪判刑8個月、緩刑3年。

判決指出，被砍的蔡姓男子去年9月向丁姓女子催討債務，因丁女還不出錢，轉而約其男友到新莊區後港公園談判；蔡男追債追到了公園，未料陰錯陽差認錯人，誤認丁女找的援手是黃姓男子，當時黃正帶人準備跟人「拚輸贏」。蔡因為沒有講明來意，被誤認成是23歲黃男的仇家，被對方林男持鋁棒敲傷頭部，也被黃男持西瓜刀砍中背部，當場失去意識。

檢方依殺人未遂罪起訴林、黃二人，法院調查，二人雖持刀棍毆打揮砍蔡男，造成蔡男頭部和背部傷害，但蔡男倒地後就棄械逃逸，並未持續攻擊，客觀上難認有殺人意圖，改以傷害論罪。

法院今年8月審理時，林男坦承不諱，考量他已與蔡男達成調解，當場付清賠償金，且獲得蔡男原諒，審酌其無前科紀錄，予以緩刑，以勵自新。

黃男因吸食毒品遭判刑4個月，於去年5月7日才執行完畢，同年9月再持刀砍傷人，為累犯，且犯案後仍未與被害蔡男達成和解，日前加重判刑1年4個月，仍可上訴。

新北市蔡姓男子去年9月闖進新莊區後港公園討債，因認錯人，被對方棒打又刀砍險喪命，...
新北市蔡姓男子去年9月闖進新莊區後港公園討債，因認錯人，被對方棒打又刀砍險喪命，涉持西瓜刀砍人的黃姓男子因累犯，新北地院日前依傷害罪判刑1年4個月。圖／報系資料照 非本案刀械
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傷害罪殺人

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