台東查獲總統選舉賭盤 組頭5萬元交保

台東警檢再查獲總統選舉賭盤。檢警表示，組頭只開讓票賭盤，從讓數萬票至百萬票，檢方查扣簽賭名冊，到案的施姓組頭訊後以新台幣5萬元交保。

台東警檢再查獲總統選舉賭盤，檢方查扣簽賭名冊擴大偵辦，並追查資金來源，到案的施姓組頭訊後以新台幣5萬元交保。（台東地檢署提供） 分享 facebook

台東地檢署和台東縣警察局刑警大隊12月18日破獲總統選舉賭盤，將3名組頭分別以3萬至8萬元交保。組頭只開讓票賭盤，以贏過30萬票起跳，甚至超過百萬票。

台東地檢署主任檢察官黃榮德今天表示，檢察官昨天指揮台東縣警察局台東分局刑警隊破獲經營六合彩賭博的施姓組頭。施男透過社交軟體簽注總統選舉賭盤，檢方查扣簽賭名冊擴大偵辦，追查資金來源。

黃榮德表示，這次破獲的賭盤和上次一樣，只開讓票賭盤，讓票從數萬票到百萬票。至於是哪一組總統候選人讓票則不便透露。