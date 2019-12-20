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婚禮泡湯！19歲青年月底結婚當詐騙車手頭被逮裁定收押

2019-12-20 23:15聯合報 記者卜敏正／即時報導

高姓男子原訂年底步入禮堂，日前涉嫌擔任車手頭，多次與王姓、周姓等剛滿18歲青年，在全台多縣市詐騙、提領現金，昨天被嘉義縣警方逮捕，檢方今天複訊後將高嫌等3人依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌，向法院聲請羈押獲准，讓規畫年底結婚的高嫌欲哭無淚，友人擔心說「新娘怎麼辦？」

嘉義縣水上警分局日前接獲民眾報案，指遭詐欺集團佯稱涉及刑案，須立即到案說明，否則要抓去關等手法詐騙，被害人遍及全台，立即成立專案小組偵辦，並於昨天兵分多路到嘉義市西區，與台南市新市區等處，將高嫌等4人逮捕到案，檢方訊後認為涉案周男剛加入詐騙集團，屬「實習生」，裁定限制住居，其他3人向法院聲請羈押獲准。

本案19歲高姓男嫌年紀雖輕，已有自己車手組織，透過詐騙集團上游電訪，以「親友急需用錢」「投資」、「假檢警真詐騙」等手法，詐騙全國受害者匯款，高嫌為避免被警方盯上，找行動不良弱勢、未成年，或涉世未深青年當車手，到各地提款機提領詐騙現金，再轉交給他，警方經長期跟監才找到高嫌等人。

據了解，高嫌規畫本月底完成婚禮，近期已著手準備，並向友人寄出喜帖，沒想到當車手頭被逮，還被裁定羈押，看來婚禮勢必延期，友人對此皆稱不知如何是好，尤其高嫌的準新娘，將如何處理這場婚禮、讓人擔心。

高男年底將結婚，日前涉嫌擔任車手頭，多次在全台多縣市詐騙、提領現金，昨天被嘉義縣...
高男年底將結婚，日前涉嫌擔任車手頭，多次在全台多縣市詐騙、提領現金，昨天被嘉義縣警方逮捕。記者卜敏正／翻攝
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警方今天上午將4名詐騙車手移送嘉義地檢署。記者卜敏正／翻攝
警方今天上午將4名詐騙車手移送嘉義地檢署。記者卜敏正／翻攝
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詐騙集團車手婚禮

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