婚禮泡湯！19歲青年月底結婚當詐騙車手頭被逮裁定收押

高姓男子原訂年底步入禮堂，日前涉嫌擔任車手頭，多次與王姓、周姓等剛滿18歲青年，在全台多縣市詐騙、提領現金，昨天被嘉義縣警方逮捕，檢方今天複訊後將高嫌等3人依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌，向法院聲請羈押獲准，讓規畫年底結婚的高嫌欲哭無淚，友人擔心說「新娘怎麼辦？」

嘉義縣水上警分局日前接獲民眾報案，指遭詐欺集團佯稱涉及刑案，須立即到案說明，否則要抓去關等手法詐騙，被害人遍及全台，立即成立專案小組偵辦，並於昨天兵分多路到嘉義市西區，與台南市新市區等處，將高嫌等4人逮捕到案，檢方訊後認為涉案周男剛加入詐騙集團，屬「實習生」，裁定限制住居，其他3人向法院聲請羈押獲准。

本案19歲高姓男嫌年紀雖輕，已有自己車手組織，透過詐騙集團上游電訪，以「親友急需用錢」「投資」、「假檢警真詐騙」等手法，詐騙全國受害者匯款，高嫌為避免被警方盯上，找行動不良弱勢、未成年，或涉世未深青年當車手，到各地提款機提領詐騙現金，再轉交給他，警方經長期跟監才找到高嫌等人。