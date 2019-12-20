矯正署徵文比賽 受刑人家屬道盡矛盾與血淚

法務部矯正署近來積極推行家庭支持方案，辦徵文比賽也首度邀家屬參加，其中第1名作品「溫柔予你」，受刑人的女兒以祖孫之間對「父親」犯法一事的感受，文字表達對父親的牽掛，讓評審為之動容，評為佳作。

矯正署今年推行許多有關家庭支持及教化新方案，例如援助收容人高關懷家庭方案、家庭宗教日、音樂家庭日等，在懇親活動之外，家屬也能進到監所與收容人更密切的相處，提升對受刑人家人與子女的照顧，以助收容人出獄後有家人作為後盾，順利回歸社會。

法務部矯正署配合關懷活動舉辦收容人家庭故事徵文比賽，今天舉行頒獎典禮，各監所收容人共創作320件作品，今年還設立家屬組，共有16名家屬獲獎，第1名作品是雲林監獄家屬寫「溫柔予你」，「或許身處黑暗中，會覺得世界不存在善意和溫柔，但請相信你身後有個人，會用他臉上漸增的皺紋、漸白的髮絲告訴你，他的生活過得很好，全是你的別來無恙。」女兒以文字顯露家人對父親的矛盾情感，被評審認為「同中有愛，異中有情。」

成年組首獎為嘉義監獄「木椅」，柯姓收容人則以榫頭及卯眼喻親人關係，文中以祖父的木榫貫穿前後，讓家人的情感更有聚焦點。