李婉鈺提告吳思瑤、徐岩奇意圖使人不當選 加告徐誹謗

建築改革社前社長徐岩奇，日前在民進黨立委候選人吳思瑤舉辦的建築人、文化人力挺大會，稱「吳思瑤最近比較膠著，另外一位來喇低賽的委員（暗指李婉鈺）上面掛著建築博士，有一天我看到，我就覺得這不是我們想幫思瑤掛上的彩帶嗎？」。對此，一邊一國行動黨立委候選人李婉鈺隔日召開記者會批評，今天在律師陪同下到士林地檢署，告吳思瑤、徐姓建築師（指徐岩奇）誹謗，另加告徐姓建築師誹謗。

對此吳思瑤表示，意圖使她不當選的人是她自己，因為從頭到尾，李都在進行批評、不實、抹黑、攻擊的負面選舉，這樣的做法不會獲得選民的認同，一再浪費媒體資源做新聞炒作，現在又要浪費司法資源，非常可惜。最後幾天了，打一場高格調選戰是每一位候選人最基本的責任，請李婉鈺善盡這個責任。

李婉鈺說，吳思瑤屢次在新聞媒體上批評自己破壞民主團結，抹黑自己，讓自己變成一個破壞團結的人，此外，徐姓建築師（指徐岩奇）當天在台上發言時，吳還在旁邊，那是她的造勢場合，另外，在場另一位建築師還稱，「喝酒就能當政治人物，喝酒就能有博士學位」。

李婉鈺指出，徐姓建築師是侮辱所有拿到文化大學文憑的人嗎？對於一直照顧自己的思師情何以堪，吳思瑤若有本事，直球對決，不要再找側翼四處放話抹黑污衊，這是極度負能量方式。

李婉鈺另批，徐姓建築師在中國拿了很多案子，他的建築師事務所設在台南及成都，吳思瑤的新潮流派系對外稱最不親中，是抗紅派系，她本人屢屢在臉書回應沒有顏色，現在為了選舉連中心思想都沒有，新潮流現在是不是應該說清楚，保台親中立場為何？