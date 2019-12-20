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縣府安置失能婦向子討費用 兒拒絕「5歲就沒被照顧過」

2019-12-20 17:31聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

彰化廖姓婦人前年手術後失能，無生活自理能力，彰化縣政府先將她安置在護理之家，並通知廖婦的陳姓兒子補繳約12萬元的安置費用，陳男不服，指稱自己5歲開始就搬到桃園與父親同住，30多年未見過母親，拒繳費用，彰化地院認定陳男是廖婦的直系血親卑親屬，依法有扶養義務，須依彰化縣政府原處分繳交母親的安置費。

判決書指出，62歲廖婦是罹患慢性精神障礙的身心障礙者，2017年1月間因意外進行手術後不法自理，需要人照顧，2月起被安置在護理之家直到當年11月長女幫她申請住宿式照顧費用補助縣府才結案，縣府在廖婦安置期間聯繫住在桃園的35歲陳男，要求他與廖婦另兩名子女一起討論母親後續照顧問題，但廖男卻都未有回應。

陳男表示，他在5歲之前是與母親住，5歲被生父認領後就一直住在桃園，父親25年前過世後，也是陳家親屬將他扶養長大，一直不知道母親情況，陳男對於縣府命他期限內繳交母親8個月的護理之家安置費不服，提起行政訴訟，也向法院聲請裁定免除廖婦的扶養義務，彰化地院在2018年12月24日裁定確定陳男減輕的扶養義務為每月3千元。

本案法官認為，陳男扶養義務應自2018年12月24日開始減輕，不得拒絕支付廖母2017年2月21日至11月6日的安置費用，陳男雖主張自5歲就沒有被母親照顧，「30幾年都沒有看過她，我5歲被遺棄現在有心理障礙」等語，縱然屬實，仍應依民法與身心障礙者權益保障法負撫養責任，駁回陳男訴請撤銷原處分，可上訴。

陳男的生母廖婦因失能被彰化縣政府安置，之後向陳男與其他子女追討費用，陳男不服提行...
陳男的生母廖婦因失能被彰化縣政府安置，之後向陳男與其他子女追討費用，陳男不服提行政訴訟敗訴。報系資料照
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