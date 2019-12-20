親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

蘇花改下月通車 空拍壯麗美景搶先看

律師高考怪狀：會考試就會辦案？為誰存在的400分門檻

監委陳師孟約詢法官 律師全聯會：應尊重個案法律見解

2019-12-20 17:26聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

監察委員陳師孟要約詢判前總統馬英九洩密案無罪的台北地院法官，在司法實務界引起嚴重反彈，繼法官、檢察官協會連署抵制後，律師公會全聯會今發聲明，呼籲監委就已確定案件，除有冤屈需透過協助，應尊重法官於個案法律見解，以符憲政秩序。

全聯會認為，因律師以保障人權、實現社會正義及促進民主法治為使命，對於過往監察委員就確定後司法個案行使監察權，協助無辜已確定有罪刑事被告獲得再審、非常上訴機會，並透過法院審理程序予以平反冤情，確實發揮保障人權功能，自然應予以讚揚。

但考量憲法建構權力分立與制衡機制，是為保障人民基本權利所設，藉由不同國家機關相互制衡與監督，避免遭受國家權力過度或不當行使而侵害憲法所保障人民基本權利。

監察委員對於法官所審理案件行使監察權，雖有憲法上權限，而就馬英九先生被訴洩密案件，業經歷審法院審理而獲無罪判決確定，個案中法律見解各界雖有不同看法，自應尊重。

參照大法官釋字第325號所明示：「司法機關審理案件所表示之法律見解（略），監察院對之行使調查權，本受有限制」是以，就已經無罪確定案件，除非有刑事被告因冤屈而有透過監察委員協助以啟權利救濟機會，全聯會呼籲應尊重法官於個案法律見解，以符憲政秩序。

監察委員陳師孟。本報資料照片
監察委員陳師孟。本報資料照片
分享

人權馬英九陳師孟檢察官監察院

延伸閱讀

陳師孟預告彈劾唐玥 北院：司法獨立珍貴資產不...

批陳師孟想當「太上法官」 學者：監委介入個案...

司法實務界反彈 批陳師孟恫嚇干預司法

聯合報社論／陳師孟霸凌司法，許宗力卻裝聾作啞

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

縣府安置失能婦向子討費用 兒拒絕「5歲就沒被照顧過」

2019-12-20 17:31

李婉鈺提告吳思瑤、徐岩奇意圖使人不當選 加告徐誹謗

2019-12-20 17:45

男子闖紅燈在斑馬線被撞死亡 女騎士也有過失判刑4月

2019-12-20 17:39

總統大選白熱化！選舉賭盤夯 檢警聯手查獲賭盤組頭

2019-12-20 16:43

大選將至 桃園警方破簽賭集團、起出賭資及多發子彈

2019-12-20 16:40

六輕4月爆炸案 廠長等7人被判拘役

2019-12-20 15:45

女大生26年前遭姦殺 呂金鎧被關了19年半求清白

2019-12-20 15:28

新店加油站大火1死4傷 許姓站長遭起訴

2019-12-20 15:04

熱門文章

大逆轉！日本租車行控台女疑肇逃 友人出面還原真相

2019-12-19 19:42

獨／罕見「一條龍」私菸集團 被逮還嗆：總統牌私菸就可以

2019-12-20 14:58

桃園深夜大火 3連棟鐵皮屋陷火海全面燃燒

2019-12-20 00:04

性侵傳播妹付出慘重代價 賠款判重刑還與妻離婚

2019-12-20 07:05

女大生26年前遭姦殺 呂金鎧被關了19年半求清白

2019-12-20 15:28

她挑逗說要與他上床 他辯以為「男歡女愛」獲判無罪

2019-12-19 21:03

國道收費員敗訴 突襲蔡英文競總與警爆推擠

2019-12-19 19:19

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top