監委陳師孟約詢法官 律師全聯會：應尊重個案法律見解

監察委員陳師孟要約詢判前總統馬英九洩密案無罪的台北地院法官，在司法實務界引起嚴重反彈，繼法官、檢察官協會連署抵制後，律師公會全聯會今發聲明，呼籲監委就已確定案件，除有冤屈需透過協助，應尊重法官於個案法律見解，以符憲政秩序。

全聯會認為，因律師以保障人權、實現社會正義及促進民主法治為使命，對於過往監察委員就確定後司法個案行使監察權，協助無辜已確定有罪刑事被告獲得再審、非常上訴機會，並透過法院審理程序予以平反冤情，確實發揮保障人權功能，自然應予以讚揚。

但考量憲法建構權力分立與制衡機制，是為保障人民基本權利所設，藉由不同國家機關相互制衡與監督，避免遭受國家權力過度或不當行使而侵害憲法所保障人民基本權利。

監察委員對於法官所審理案件行使監察權，雖有憲法上權限，而就馬英九先生被訴洩密案件，業經歷審法院審理而獲無罪判決確定，個案中法律見解各界雖有不同看法，自應尊重。