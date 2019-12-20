補習班老師被控猥褻2男國中生 輕生成植物人遭訴

台北市信義區吳興街一處補習班的林姓老師，被兩名男學生指控藉故觸碰其生殖器，事後他輕生只留下一封遺書以表清白。由於他目前處於植物人狀態，台北地檢署考量告訴人指證歷歷，今依加重強制猥褻等罪將他起訴，待法院裁定停止審判。圖／報系資料照片 分享 facebook

台北市信義區一間補習班的林姓老師，被兩名男學生指控藉故觸碰其生殖器，事後他僅留下一封沒說明原因的遺書輕生。由於他目前處於植物人狀態，台北地檢署考量告訴人指證歷歷，但無法以被告無意識作為停止偵查事由，今依加重強制猥褻等罪將他起訴，待法院裁定停止審判。

檢警調查，該名年約40歲的林姓男子，在信義區一間補習班授課，且住在補習班。有兩名男國中學生指控，他趁四下無人之際，藉故在教室內觸碰他們的生殖器，涉嫌妨害性自主罪。

不過，林姓男子疑似因為知道自己被提告，今年4月17日中午在補習班地下辦公室輕生，同事發現趕緊報警處理；當救護人員趕抵該事發地點時，林男已意識不清，立即將他送往醫院急救。

據了解，林姓男子不幸已經變成植物人，目前住在安養院。當天他有留下一封遺書，告知胞姊處理財產事宜，雖未提及兩名男學生，但強調「自己是清白的」，並給予在補習班感情較為要好的學生勉勵。

檢方認為，林姓男子涉嫌對未滿14歲的男學生猥褻，其中一人表示自己有反抗，因此涉犯加重強制猥褻等罪；經函詢醫院，認定林男無意識無法應訊、到庭答辯，無從得知其說法。

檢方考量告訴人指證歷歷，無事證證明兩名男學生說法有瑕疵，且偵查中無法以被告無意識作為停止偵查事由，今依法起訴，待法院裁定停止審判。

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