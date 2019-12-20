女大生26年前遭姦殺 呂金鎧被關了19年半求清白

麵包師傅呂金鎧1993年12月遭控和友人陳錫卿性侵、殺害女大學生，呂在警詢時自白，還和陳模擬現場，一審時因調查局使用HLA-DQα比對，與呂相符、與陳不矛盾，判處死刑。呂喊冤，2006年高院更六審時依強制性交、殺人未遂罪判他20年徒刑，隨DNA鑑定技術進步，陳的更七審排除呂涉案，但沒上訴的呂被關了19年半。呂聲請去氧核醣核酸再鑑定，高院今以專家證人身分傳中央警察大學科學實驗室主任白崇彥作證，白贊同「送比對」。

呂(60歲)和陳在獄中結識，他1993年11月出獄後受僱、在中和一家西點麵包店擔任師傅，同年12月17日陳也獲假釋，借住在呂租屋處。

呂金鎧被控向陳錫卿提議找女人到租屋處玩樂，當年12月22日，陳從報紙分類廣告打電話到一家家教中心，佯稱有女兒想補英文，希望聘請女家教。某大學四年級范姓女學生中計，到呂租屋處討論家教計費方式，沒想到遭性侵，歹徒用她身上脫下來的藍色衛生褲在她脖子上打死結，范女窒息。

提供呂租屋處的吳姓麵包店老闆翌日發現屍體，連忙報警，警方先後逮捕陳錫卿、呂金鎧。呂金鎧在更六審時說，晚上9點半才回家，案發時不在現場，回家時不知被害人死在家裡，當天沒遇到陳錫卿，命案與他無關，是「警察刑求才承認涉案」，現場表演的作案過程是檢察官叫警察示範，要他們模仿。事後呂沒再上訴。

但陳錫卿仍上訴，更七審時因DNA技術進步，能做到十六組基因型鑑定，鑑定雖與陳一樣，但卻與呂不符。

呂依去氧核醣核酸採樣條例聲請再鑑定，高院今開庭時，因再審制度變革、門檻放寬，審判長孫惠琳詢問是否想要直接聲請再審？律師團表示會再研究。

白崇彥專長生物鑑識、刑事鑑定與犯罪偵查，他表示從現有的棉棒D1、D2和標示為E2的衛生紙STR型別來看，D1、D2是范姓被害人所有，而3項證物是一起的，應無所謂「混入」的檢體，他贊同送比對。

白說，我國借鏡美國FBI而建置DNA資料庫，建立基礎是假設犯罪者往往會再次犯案，E2衛生紙要釐清是否為現場的證物、或是單純事發前他人所留下，讓無辜者變嫌犯，關於E2的DNA訊號圖譜，應送刑事局資料庫比對。

而E2是否為證物，白崇彥認為有6個問題，包括它是精液、血液或是痰等體液？是在哪裡取得？衛生紙是單張還是兩張以上疊合？有對摺或扭曲？衛生紙上液體分布型態大小？它旁邊有無其他衛生紙？白說，「一分證據說一分話」，單從證物不能得出「all-or-none」的結論，有無涉案仍須考慮其他狀況的證據，若沒有涉案證據，應秉無罪推定原則。

不過本案遇到的難題是「檢體已經不在了」，只有當時的證據所留下的圖譜，但不能確認是什麼的檢體。陳錫卿在1996年更二審審判時，曾說共犯為「吉炳中」，但吉的真實身分卻從未被調查過，呂金鎧稱在土城看守所時曾聽陳說過這號人物，但他不認識吉。

今天的庭期像是白崇彥教授授課，讓合議庭了解DNA的採驗和盲點，呂和律師團都未表示意見，僅表示將研究是否提再審。呂金鎧步出法庭受訪時表示，「再審要繼續奮鬥」，他無奈說當初萬念俱灰而放棄上訴，「很少這種例子」