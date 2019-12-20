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影／19歲青年當詐騙車手頭 帶弱勢青年全台詐騙

2019-12-20 14:22聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義縣警局水上分局昨天到台南市、嘉義市，逮捕高姓男子為首詐欺集團等4人，高男涉嫌擔任車手頭，帶著王姓等剛滿18歲青年，其中還有1名行動不便弱勢男子參與，在全台多縣市詐騙，今天上午警訊後依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送嘉義地檢署複訊，並建請檢察官羈押。

水上分局表示，日前接獲民眾報案，指遭詐欺集團佯稱涉及刑案，須立即到案說明否則要抓去關，等手法詐騙，經調查被害人遍及全台，立即成立專案小組偵辦，並於昨天兵分多路，在嘉義市西區與台南市新市區等處，拘提詐欺車手高姓主嫌等4人到案。

據了解，19歲高姓男子以「親友急需用錢」「投資」、「假檢警真詐騙」手法，在全國多縣市詐騙，為避免被警方盯上，他找行動不良弱勢、未成年，或涉世未深青年當車手，到全國各地提款機提領詐騙現金，其中一名行動不良男子因為涉及多縣市案件，昨天多縣市刑大、警分局都到場偵訊。

水上分局說明，本案能順利迅速偵破，全靠分局偵查隊最資淺偵查佐林昆徹，透過小隊長黃士庭指導，以現代科技搭配多年辦案經驗，利用大數據分析行蹤、掌握嫌犯影像、跟監、蒐證，從茫茫人海中鎖定犯嫌，經過長期調查，終於鎖定犯嫌可能出現地點，連續埋伏多天後逮捕犯嫌到案。

警方昨晚將高姓嫌犯等人帶回分局偵訊。記者卜敏正／翻攝
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警方今天上午將4名詐騙車手移送嘉義地檢署。記者卜敏正／翻攝
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警方在嘉義市西區某娃娃機店內，逮捕王姓青年車手。記者卜敏正／翻攝
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詐騙嘉義詐欺

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