影／19歲青年當詐騙車手頭 帶弱勢青年全台詐騙

嘉義縣警局水上分局昨天到台南市、嘉義市，逮捕高姓男子為首詐欺集團等4人，高男涉嫌擔任車手頭，帶著王姓等剛滿18歲青年，其中還有1名行動不便弱勢男子參與，在全台多縣市詐騙，今天上午警訊後依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送嘉義地檢署複訊，並建請檢察官羈押。

水上分局表示，日前接獲民眾報案，指遭詐欺集團佯稱涉及刑案，須立即到案說明否則要抓去關，等手法詐騙，經調查被害人遍及全台，立即成立專案小組偵辦，並於昨天兵分多路，在嘉義市西區與台南市新市區等處，拘提詐欺車手高姓主嫌等4人到案。

據了解，19歲高姓男子以「親友急需用錢」「投資」、「假檢警真詐騙」手法，在全國多縣市詐騙，為避免被警方盯上，他找行動不良弱勢、未成年，或涉世未深青年當車手，到全國各地提款機提領詐騙現金，其中一名行動不良男子因為涉及多縣市案件，昨天多縣市刑大、警分局都到場偵訊。