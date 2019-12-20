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高雄挺韓、罷韓明遊行 11名檢察官嚴陣以待

2019-12-20 11:40聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

挺韓、罷韓大遊行明天同在高雄大車拚，警方預計動員3000名警力嚴陣以待，高雄、橋頭地檢署也大動作指派5名主任檢察官率6名檢察官進駐兩陣營前進指揮所，擔任第一線執法員警的「法律諮詢後援」。據了解，檢警近日陸續有接獲情資，兩方人馬揪眾、互相放話滋事，檢方呼籲，當天參與遊行的民眾務必保持和平、理性，一旦出現暴力、挑釁滋事行為，一律依法送辦。

日前，臉書社群「韓國瑜中華民國庶民團」、「打馬悍將」等多個社團陸續出現類似「集結令」發文，有網友號召挺韓人士在遊行當天集結，反串罷韓者，以「一隻腳穿藍襪、一隻腳穿紅襪」作為挺韓暗號，意圖用脫序行為破壞罷韓者形象，以博取媒體關注，並達到吸收中間選民好感目的。發文者陳姓男子愧疚投案後，遭依違反社維法函送高雄地檢署、台北警方偵辦。

檢警透露，近日確實陸續接獲情資，顯示挺韓、罷韓兩陣營都有人在網路上揪眾、放話滋事，為求謹慎，相關事證都交由第一線警方研判、核實查證，以利警方循情資預警、部署警力，預防各種可能發生的突發狀況。

警方動員3000警力因應明天的挺韓、罷韓大遊行，高雄、橋頭地檢署也組成因應小組，由兩地檢署檢察長周章欽、莊榮松擔任召集人，各指派雄檢主任檢察官劉穎芳、橋檢主任檢察官謝肇晶擔任執行秘書，另由雄檢主任檢察官洪瑞芬、劉慕珊，及橋檢主任檢察官李廷輝，率6名檢察官進駐前進指揮所，以便迅速應變遊行期間突發狀況。

大遊行期間，警方擔任第一線執法人員，拿捏現場應變措施，檢方則負責後援法律諮詢，釐清活動期間可能涉及刑責的各種突發狀況，防止事態擴大；必要時，甚至可能由檢察長指揮調度應變。

檢方呼籲明天參與集會遊行的民眾務必保持和平、理性態度，倘若出現暴力、故意挑釁他人滋事行為，一旦經檢警查證屬實，一律依法送辦，絕不寬待。

為因應明天挺韓、罷韓大遊行，警方已在高鐵、台鐵和捷運車站布置人力預防糾紛，另依雙方人潮往來交會點，將高鐵左營站、高雄火車站及捷運美麗島站等車站，列為重點警戒區域。

高雄挺韓、罷韓大遊行明登場，檢警不敢輕忽，雄檢、橋檢分派11名檢察官進駐前進指揮...
高雄挺韓、罷韓大遊行明登場，檢警不敢輕忽，雄檢、橋檢分派11名檢察官進駐前進指揮所。記者劉學聖／攝影
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檢察官罷韓情資

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