消防小隊長酒後性侵女隊員 強拉頭髮逼摸鳥判關12年

曾擔任台中市消防局小隊長的男子李思賢，4年前酒後闖入寢室強吻女消防隊員，還把手指插入下體，性侵得逞；他見女隊員躲到浴室，竟不罷休從浴室門下方縫隙，伸手扯住女隊員頭髮，拖出女隊員後再襲胸，逼女方摸他的生殖器。最高法院依妨害性自主罪判他12年徒刑，褫奪公權6年定讞，已通知檢方啟動防逃機制。

李思賢2015擔任消防小隊長期間，某日和女隊員均擔任備勤人員，凌晨和隊員吃消夜、飲酒，除一再勸酒外，還多次出言稱「把你學姊灌醉，我要侵犯她」。女隊員礙於人情，喝下5、6罐啤酒，而略有醉意，返回寢室休息。

他事後又以LINE傳送「強你」、「插你有什麼條件」等訊息性騷擾。他凌晨3時許闖入女生備勤事，摸黑走到女隊員床前，強壓女隊員伸舌頭親吻，還以生殖器磨蹭女方，因女隊員極力反抗，他最後以手指侵入女隊員下體得逞。

女隊員事後逃至盥洗室反鎖浴室門，李思賢則企圖翻牆不成，女方趴在地上，從浴室門下方門縫觀察他的動向，未料李伸手伸入門縫，狂扯女隊員的頭髮，將女方全身拖出門外，再強抓女方胸部，拉女隊員的手去摸他的生殖器，直到女方呼救，他才罷手。

女隊員案發後請求同事幫忙，並聯絡男友「我昨晚被強暴」、「小隊長」、「就睡我隔壁」等語，報警處理。

李思賢否認犯行，辯稱「我需要為了幾秒鐘的快樂，去做侵犯的事情嗎」，他如果有性侵女方，不可能沒有留下跡證。法官認為，女隊員內褲驗出他的DNA，且寢室也有李的鞋印等，足以認定女方指控為真。

一審依妨害性自主罪判李10年徒刑；二審認為，女方案發後身心嚴重受創，且曾有輕生行為，且女隊員當時有男友，雙方已拍好婚紗，正準備步入婚姻，未料被李伸出狼爪摧殘，李知法犯法太過可惡，還一度轉嫁誣賴是隊上替代役男，犯後態度惡劣，且李犯後脫產企圖逃避民事責任，改判12年徒刑，褫奪公權6年；最高法院駁回上訴，全案定讞。