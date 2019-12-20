親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

友善共學變調...中山大學男女混宿傳女學生淋浴被偷拍

台東神秘基地證實為太空探測火箭試射場 27日火箭首發

消防小隊長酒後性侵女隊員 強拉頭髮逼摸鳥判關12年

2019-12-20 11:21聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

曾擔任台中市消防局小隊長的男子李思賢，4年前酒後闖入寢室強吻女消防隊員，還把手指插入下體，性侵得逞；他見女隊員躲到浴室，竟不罷休從浴室門下方縫隙，伸手扯住女隊員頭髮，拖出女隊員後再襲胸，逼女方摸他的生殖器。最高法院依妨害性自主罪判他12年徒刑，褫奪公權6年定讞，已通知檢方啟動防逃機制。

李思賢2015擔任消防小隊長期間，某日和女隊員均擔任備勤人員，凌晨和隊員吃消夜、飲酒，除一再勸酒外，還多次出言稱「把你學姊灌醉，我要侵犯她」。女隊員礙於人情，喝下5、6罐啤酒，而略有醉意，返回寢室休息。

他事後又以LINE傳送「強你」、「插你有什麼條件」等訊息性騷擾。他凌晨3時許闖入女生備勤事，摸黑走到女隊員床前，強壓女隊員伸舌頭親吻，還以生殖器磨蹭女方，因女隊員極力反抗，他最後以手指侵入女隊員下體得逞。

女隊員事後逃至盥洗室反鎖浴室門，李思賢則企圖翻牆不成，女方趴在地上，從浴室門下方門縫觀察他的動向，未料李伸手伸入門縫，狂扯女隊員的頭髮，將女方全身拖出門外，再強抓女方胸部，拉女隊員的手去摸他的生殖器，直到女方呼救，他才罷手。

女隊員案發後請求同事幫忙，並聯絡男友「我昨晚被強暴」、「小隊長」、「就睡我隔壁」等語，報警處理。

李思賢否認犯行，辯稱「我需要為了幾秒鐘的快樂，去做侵犯的事情嗎」，他如果有性侵女方，不可能沒有留下跡證。法官認為，女隊員內褲驗出他的DNA，且寢室也有李的鞋印等，足以認定女方指控為真。

一審依妨害性自主罪判李10年徒刑；二審認為，女方案發後身心嚴重受創，且曾有輕生行為，且女隊員當時有男友，雙方已拍好婚紗，正準備步入婚姻，未料被李伸出狼爪摧殘，李知法犯法太過可惡，還一度轉嫁誣賴是隊上替代役男，犯後態度惡劣，且李犯後脫產企圖逃避民事責任，改判12年徒刑，褫奪公權6年；最高法院駁回上訴，全案定讞。

民事部分，女隊員要求李賠償薪資差額、醫藥費、精神撫慰金等共2000萬元，台中地院判賠409萬元。李認為數字過高，台中地院民庭審理後認為，賠償409餘萬元為合理，其餘超過的請求都予駁回，全案仍可上訴

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage
分享

性侵妨害性自主替代役男

延伸閱讀

騎車有益健康…但可能會害男人不舉、造成不孕症

雇主稱刮痧全裸要看護摸鳥 還嘟嘴暗示口交要她...

他摳生殖器痘痘血流不止痛失雄風 網驚：快掛急...

變性者控美容院拒「幫生殖器上蠟」 反遭法院揭...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

國道收費員自救會批政府賴帳 要上訴抗爭

2019-12-20 00:33

醫療官司煎熬12年 黃慧夫改判無罪當庭落淚

2019-12-20 00:27

國道收費員爭補貼費敗訴 「會商結論非行政契約」

2019-12-20 00:22

124億元 破獲史上最大地下匯兌

2019-12-20 00:02

國道收費員不滿敗訴蛋洗法院 法院：將蒐證依法處理

2019-12-19 19:22

國道收費員敗訴 突襲蔡英文競總與警爆推擠

2019-12-19 19:19

掃蕩蔡韓PK選舉賭盤 桃警：查扣賭資逾35億

2019-12-19 18:31

國道收費員求補貼費敗訴 自救會批蔡政府誆騙政績

2019-12-19 17:37

抄到你倒！棋牌社掩護麻將賭場遭警2連抄

2019-12-19 17:32

官員醉鬧警局 國安局登門致歉強調依法辦理

2019-12-19 17:23

董念台在臉書恐嚇檢警 獲請回後「當眾道歉」

2019-12-19 17:13

保職位卻無「保護傘」 高雄議員賴文德續押今借提出庭

2019-12-19 16:33

林口電廠傳觸電意外 勞檢處要求停工

2019-12-19 15:57

環保局按日裁處映誠70張罰單 法官僅認5張合法送達

2019-12-19 15:48

桃市議會出現夫妻檔議員？丈夫遞補被檢方提當選無效

2019-12-19 15:35

國安人員打破警所大門 涉妨害公務3萬元交保

2019-12-19 15:30

幫友人助勢 國安人員打破警所大門被送辦

2019-12-19 14:14

陳師孟預告彈劾唐玥 北院：司法獨立珍貴資產不容破壞

2019-12-19 13:34

司法詢問員制度：司法與弱勢證人的「搭橋者」

2019-12-19 12:58

台大醫等12年才終於獲得清白 高院判決理由曝光！

2019-12-19 12:51

獨／看準友人母親身障 損友狠詐160萬還逼簽本票

2019-12-19 12:41

與美女名醫不倫還吸金3.8億 光電董座二審判8年半徒刑

2019-12-19 12:21

頭皮小傷口引發腦出血 他回家5天嘴角滲血死在地板上

2019-12-19 12:16

國道收費員求補貼費 法院：0816會商結論非行政契約

2019-12-19 12:11

影／等了12年終獲清白！台大醫淚訴「多年煎熬無人能體會」

2019-12-19 11:30

罵警察「婊子」不過分？ 魯莽男違規闖紅燈還當眾辱警

2019-12-19 11:29

陸軍上兵兩度被驗出吸毒 辯感冒吃成藥提行政訴訟被駁

2019-12-19 11:06

董念台在臉書涉恐嚇檢察官 檢警今傳喚說明

2019-12-19 11:05

實驗完亂丟鋅粉害校園起火 國中理化老師險吃官司

2019-12-19 10:58

搭小黃糾紛釀實踐男大四生殞命 開槍男判15年

2019-12-19 10:31

拂曉出擊 台南柳營畜牧場清晨偷排廢水將被重罰

2019-12-19 10:29

國道收費員抗議蔡政府跳票 提告敗訴

2019-12-19 10:28

少年開刀卻截肢 台大名醫等11年再審獲判無罪確定

2019-12-19 10:13

124億的地下匯兌案 檢方起訴吳承霖夫婦等7人

2019-12-19 10:03

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05
看更多

熱門文章

對面住宅每層各5台冷氣、5扇鐵門 網友質疑不單純

2019-12-19 13:28

大逆轉！日本租車行控台女疑肇逃 友人出面還原真相

2019-12-19 19:42

轎車失控衝撞台南新市火車站 駕駛與乘客受傷送醫

2019-12-19 12:23

與美女名醫不倫還吸金3.8億 光電董座二審判8年半徒刑

2019-12-19 12:21

桃園深夜大火 3連棟鐵皮屋陷火海全面燃燒

2019-12-20 00:04

國道收費員敗訴 突襲蔡英文競總與警爆推擠

2019-12-19 19:19

妻請喪假被刁難罵哭 他衝診間理論老闆急澄清

2019-12-19 16:16

國道收費員求補貼費敗訴 自救會批蔡政府誆騙政績

2019-12-19 17:37

性侵傳播妹付出慘重代價 賠款判重刑還與妻離婚

2019-12-20 07:05

她挑逗說要與他上床 他辯以為「男歡女愛」獲判無罪

2019-12-19 21:03

官員醉鬧警局 國安局登門致歉強調依法辦理

2019-12-19 17:23

台大醫等12年才終於獲得清白 高院判決理由曝光！

2019-12-19 12:51

幫友人助勢 國安人員打破警所大門被送辦

2019-12-19 14:14

林口電廠驚傳工程意外 2工人被強風吹往電塔觸電

2019-12-19 13:29

影／恐嚇徐乃麟 艋舺黑幫6人被送辦

2019-12-19 15:39

歹徒持刀搶林口銀樓 遭勇猛老闆娘噴辣椒水逼退

2019-12-19 17:17

放下棒球換上警察制服 30年前青棒國手從警助人

2019-12-19 14:34

國道收費員爭補貼費敗訴 「會商結論非行政契約」

2019-12-20 00:22

男大生國小時遭班導性侵10次 教育局：已停聘

2019-12-19 18:02

砍斷脖斃命稱防衛過當 還嗆法官「不然站著給他揮嗎」

2019-12-19 19:35

她控性侵還怕被殺害…運將辯稱性交易 法官不信判3年半

2019-12-19 22:15

在摩鐵脫酒女內褲 她說不做「S」提告 他被判刑

2019-12-19 11:57

董念台在臉書恐嚇檢警 獲請回後「當眾道歉」

2019-12-19 17:13

無良姑丈欺負小姪女 姑姑撞見急忙穿褲躲

2019-12-19 19:48

鄰居搬家託她寄行李「一次只能一箱」 網勸：小心惹禍上身

2019-12-20 10:27

頭皮小傷口引發腦出血 他回家5天嘴角滲血死在地板上

2019-12-19 12:16

124億元 破獲史上最大地下匯兌

2019-12-20 00:02

史上最高地下匯兌案 主嫌500萬交保

2019-12-19 19:13

陳師孟預告彈劾唐玥 北院：司法獨立珍貴資產不容破壞

2019-12-19 13:34

九旬翁身懷18萬現金 遠渡重洋只為這件事

2019-12-19 16:52

女騎士車禍卡在連結車下 幸運逃過一劫骨折送醫

2019-12-19 15:51

影／老婦走國道路肩 納悶怎麼走不出去？女警急尋攔停

2019-12-19 16:53

雇主稱刮痧全裸要看護摸鳥 還嘟嘴暗示口交要她試試看

2019-12-20 10:18

大麻工廠驚見新興毒品「卡痛」 成癮恐憂鬱甚至致命

2019-12-19 11:55

男客「預付」性交易款48萬遭拉黑告詐欺 小姐獲判無罪

2019-12-19 13:41

叫外送早餐多了份咬兩口的燒餅 她噁：我沒點啊！

2019-12-19 16:09

影／熟女網戀英國混血男 想收愛的禮物要先匯9萬元？

2019-12-20 08:28

老婦領巨款答話語焉不詳 郵局報警疑遇詐騙 結果是重聽

2019-12-20 10:16

醫療官司煎熬12年 黃慧夫改判無罪當庭落淚

2019-12-20 00:27

北市最高檔酒店遭人持滅火器亂噴 疑消費糾紛

2019-12-19 16:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top