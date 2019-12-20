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性侵傳播妹付出慘重代價 賠款判重刑還與妻離婚

2019-12-20 07:05聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

許男被控兩年前在招待所性侵害傳播妹小靜，一審依強制性交罪將他判刑5年，他不服上訴，法官以許男已與被害人達成調解，賠償被害人32萬，獲小靜原諒，台中高分院遂撤銷一審判決，改判刑為3年6月。許男也因本案導致妻子與他離婚，付出慘重代價。

二審合議庭審酌，許男明知被害人小靜為坐檯陪酒的傳播小姐，本意在炒熱氣氛與助興，卻趁機性侵得逞，漠視被害人女性自主權，不僅造成被害人身心極大的傷害，所生危害甚鉅，被害人並有出現情緒低落、自我否定，顯然導致被害人無法抹滅心理創傷，惟考量許男坦承犯行，並積極與被害人達成調解，同意賠償被害人新台幣32萬元，遂改判3年6月。

判決書指出，許男與兩名友人2017年9月9日凌晨，前往台中市區KTV飲酒作樂，期間找小靜等4名傳播妹坐檯，許男等人意猶未盡，邀「小靜」等人前往私人招待所繼續飲酒。隨後，許男即以不勝酒力為由，獨自在離該招待所內的套房休息，其他人在客廳內飲酒，同日凌晨4時，「小靜」欲如廁，然因廁所為他使用中，遂到套房內的廁所如廁。

當小靜上完廁所後，突遭許男拉上床，慘遭性侵害，被害人反抗及表明疼痛，惟許男仍不罷手，因此致被害人受有右鎖骨中央處紅腫、前胸右側前臂有抓痕、肛門有2處裂縫，整個肛門出口均有血跡等傷害。

被害人小靜受辱後，不知所措的著回衣物衝出該套房返回客廳哭泣，傳播妹李女見狀追問下，被害人道出受辱經過，李隨即陪同「小靜」至廁所內查看傷勢，發現被害人內褲及當下擦拭下體的衛生紙均沾有血跡，李始悉被害人遭強制性交致傷。

待兩女返回客廳，許男的朋友已查覺，遂起身向被害人表示要進房教訓許男，隨後返回客廳時，又拿出6000元強塞予被害人，並表示以後小靜如繼續在傳播公司上班，將持續點她坐檯，欲藉此安撫被害人情緒，以求息事寧人。

然因在此期間，李女已將小靜受辱事，電告經紀公司人員，該公司人員遂召集共8、9名成年男子趕赴現場欲將小靜帶離，並討回公道。

經紀公司人員在該招待所樓下確認「小靜」受辱後，隨即與許男的朋友大打出手，經警方獲報，到場處理，被害人見狀，因驚嚇過度又跑回招待所內暫躲，然警方知悉雙方互毆原因後，立即至招待所內詢問被害人，得悉她遭性侵，查獲許男。

許男性侵害傳播妹小靜，一審依強制性交罪將他判刑5年，他不服上訴，法官以許男已與被...
許男性侵害傳播妹小靜，一審依強制性交罪將他判刑5年，他不服上訴，法官以許男已與被害人達成調解，獲小靜原諒，台中高分院撤銷一審判決，改判刑為3年6月。許男也因本案導致妻子與他離婚，付出慘重代價。 圖／本報資料
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性侵衛生紙

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