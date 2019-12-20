國道收費員爭補貼費敗訴 「會商結論非行政契約」

國道收費員自救會爭取資遣從優及專案補貼敗訴，圖為自救會到台北車站抗議畫面。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國道收費員自救會爭取資遣從優及專案補貼，認為蔡政府未兌現承諾，提告請求行政院、勞動部應給付三億一千萬餘元，台北高等行政法院認定「○八一六會商結論」非行政契約，無從據此請求給付，昨判自救會會長孫秀鑾等人敗訴。

敗訴後，自救會成員朝法院大門口丟雞蛋，之後前往民進黨中央黨部抗議，但警方早已到場駐守，一行人不得其門而入，轉往一旁的蔡英文競選總部。據了解，自救會等人進入蔡競總後，被發現帶有雞蛋，現場也有花盆傾倒，警方應競總負責人陳義丕請求，強制帶離現場人員，一度推擠。

勞動部表示，二○一七年四月前，分兩次撥付給自救會會員在內的九四○名收費員，共二點六億餘元，同年八月，原規畫撥付最後的二點八億餘元，因自救會提行政訴訟暫停。判決出爐後，勞動部將於年底前盡速撥付二點八億餘元。

高速公路改電子收費，收費員不滿資遣費計算方式忽視年資差異，且認為遠通轉置工作缺乏誠意 ，組自救會抗議。

二○一六年八月十六日，行政院政務委員林萬億、時任勞動部長的郭芳煜與自救會協商，達成「○八一六會商結論」，兩人都在上頭簽名。

行政院組成工作小組後，訂定「國道實施計程電子收費依法解雇之收費員就業安定補貼實施要點」。自救會認為實施要點未履行「○八一六會商結論」，提告主張會商結論是「行政契約」，請求法院判行政院履約給付補貼費。

法院查出，雙方會商結論僅就專案補貼、工作安置、優惠退離慰助金的補貼給付原則討論，但關於受領權人、得受領補貼內容和金額都未確定。法院指出，這項結論只是行政決定前的準備作業行為，非行政契約；本案可上訴。

孫秀鑾表示，原本的協議和勞動部方案在人數和金額上有很大落差，自救會有九人被排除在補償範圍外，政府主張這九人是先行離職人員，但他們是配合ＥＴＣ政策離開，應納入補償。此外，政府設立補貼上限，導致年資久的人領到的補償比原協議少。