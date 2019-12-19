國道收費員不滿敗訴蛋洗法院 法院：將蒐證依法處理

國道收費員自救會爭取資遣從優及專案補貼，認為蔡政府未兌現承諾，提告請求行政院與勞動部應給付3.1億餘元補貼費。台北高等行政法院今判敗訴後，自救會成員憤怒地朝法院大門口丟擲雞蛋。眾人是否涉嫌侮辱公署？對此，法院將蒐集所有事證，綜合研判後，再審慎依法處理。

高速公路改採電子收費導致947名收費員失業。由遠通電收公司負責末代收費員資遣與工作轉置，但收費員不滿資遣費計算方式忽視年資差異，並認為遠通轉置工作缺乏誠意及彈性，決定組成自救會上街抗議、爭取權利。

2016年4月起，行政部門開始與自救會代表進行協商。8月16日，行政院政委林萬億、時任勞動部長郭芳煜與自救會協商，雙方達成「林政務委員、勞動部與國道收費員自救會會商結論」（0816會商結論），兩人均在上面簽名。

行政院組成工作小組後，12月19日由勞動部、交通部會銜訂定「國道實施計程電子收費依法解僱之收費員就業安定補貼實施要點」。事後，自救會成員認為實施要點未依「0816會商結論」完全履行，提告主張會商結論是「行政契約」，請求法院判行政院履約給付補貼費。