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國道收費員敗訴 突襲蔡英文競總與警爆推擠

2019-12-19 19:19聯合報 記者李隆揆／即時報導

國道收費員自救會顧問陳秀蓮事後在臉書上發文表示，現場有《焦點事件》《古勞網》等媒...
國道收費員自救會顧問陳秀蓮事後在臉書上發文表示，現場有《焦點事件》《古勞網》等媒體記者被強制驅離。 圖擷自陳秀蓮臉書
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國道收費員自救會先前提告請求行政院及勞動部應給付3.1億餘元補貼，台北高等行政法院今天上午宣判自救會敗訴，自救會成員與社運團體憤而前往蔡英文競選總部抗議，但因競總負責人請求警方排除相關人等，自救會成員隨後被警方帶離競總，過程中雙方一度發生推擠。

高速公路自2013年12月30日起改採電子收費，導致947名收費員因此失業，原應由遠通電收公司負責947名收費員的資遣與工作轉置，但部份收費員不滿資遣費計算方式忽視收費員間的年資差異，並認為遠通轉置工作缺乏誠意及彈性，因此決定組成自救會上街抗議，爭取權利。

自救會與行政院政務委員林萬億、時任勞動部長郭芳煜以「專案補貼」的方式達成協議，但協議內容至今未兌現，自救會因此於2017年8月16日提起行政訴訟，請求行政院與勞動部履約給付3.1億餘元補貼。

台北高等行政法院今天上午9時許宣判自救會敗訴，自救會成員與桃市產總等團體不滿判決結果，憤而前往民進黨中央黨部抗議，因轄區警方早已派員維安，一行人見不得其門而入，便轉向距離不遠的蔡英文競選總部抗議。

據了解，競總負責人陳義丕原本向警方表示，「若理性倡議就讓人進來沒關係」，但自救會等人進入競總時，現場有花盆傾倒等，陳便請求警方將總部內有關人員排除。

警方將10餘名抗議人員帶離競總的過程中，一度與群眾發生推擠，國道收費員自救會顧問陳秀蓮事後也在臉書上發文表示，現場有《焦點事件》《古勞網》等媒體記者被強制驅離，甚至被蔡英文志工團成員用三字經辱罵。

針對自救會成員及社運人士此次行動，現場指揮官3次舉牌警告，據悉目前未獲蔡英文競總提出告訴，但可能將依集會遊行法進行裁罰。

自救會蔡英文國道收費員

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