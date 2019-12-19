掃蕩蔡韓PK選舉賭盤 桃警：查扣賭資逾35億

桃園市警局最近執行選前掃蕩地下賭盤，淨化選前選風，桃園市警局連續查緝賭博專案行動，近日更相繼在龍潭、桃園區查獲選舉賭盤及六合彩、境外簽賭網站，市警局今天下午指出，警方在龍潭逮捕的林姓組頭招纜賭博，以蔡英文、韓國瑜PK及讓票開放賭客簽賭，另在桃園區更一舉查獲鍾姓男子為首6人經營六合彩、運彩及境外賭博網站，查獲賭資高達3億元。

桃園市刑大指出，為防制地下賭盤影響選情，展開選前剷除選舉賭盤盤口，淨化選風，最近5個多月來，配合全國及自辦查緝賭博專案行動，統計查辦選舉賭盤、職業賭場、六合彩地下簽賭站及賭博網站等各類賭博，破獲各類賭博案件總共103件、帶回488人偵辦，查扣賭資高達35.5億多元。

蔡英文、韓國瑜2020總統大選激戰，地下賭盤簽注也掀起熱潮，蔡、韓PK賭盤，不少是蔡讓票，吸引民眾簽賭，警方雷厲風行掃蕩，桃園市刑大表示，龍潭警方日前查獲一名林姓女組頭開設地下簽賭站提供六合彩等地下賭博，她看中2020總統選舉有利可圖，開出蔡、韓PK賭盤，她並專找老人聚集處以賠率高招覽老人簽賭，吸引多名老人簽賭，檢方指揮警方在林女住處查扣手機、簽單、帳冊、匯款單及賭資2萬8600元，林女坦承後，被依違反公職人員選罷法、賭博罪嫌移送法辦。