親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台股大跌逾百點 這幾檔逆勢飆上天價

香港反送中最年輕被告 12歲少年判決出爐

國道收費員求補貼費敗訴 自救會批蔡政府誆騙政績

2019-12-19 17:37聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

國道收費員自救會抗爭後與勞動部達成協議，但自救會成員不滿政府未兌現承諾，提告請求行政院與勞動部應給付3.1億餘元補貼費。台北高等行政法院判敗訴後，自救會聲明批評蔡政府玩弄收費員，誆騙政績，將提起上訴及街頭抗爭，要她為卑鄙行為付出代價。

本會對於行政訴訟敗訴，發表以下聲明：

一， 政府誠信崩壞，法院再敲喪鐘

2016/8/16與林萬億、郭芳煜等人簽署的會商結論，係收費員從國民黨執政時代抗爭兩年多後，政黨輪替，蔡英文政府為表示「民進黨政府可以做到國民黨政府做不到的事」，而派出高層與收費員簽署，政務委員林萬億於簽署隔日在行政院大陣仗召開記者會宣布蔡英文政府己解決國道收費員案。

當時國道收費員完全沒有想到，林萬億拍胸補保證的解決方案竟然跳票！面對協議內容被打折，收費員先是錯愕，完全無法相信白紙黑字的內容還會變卦？遂在簽署協議半年後，再起抗爭，要求蔡英文政府應履行承諾。

然而抗爭無法獲得回應，在萬般挫折與對政府誠信瓦解的情況下，收費員自救會不得已採取行政訴訟一途，但歷經二年多的訴訟，今日卻被法院駁回告訴。收費員的敗訴，不只是個別案件的敗訴而已，這是人民對政府的誠信，在崩壞的廢墟上，再由法院敲一次喪鐘。

二， 蔡政府玩弄收費員，誆騙政績

2016/8/17政務委員林萬億在行政院召開記者會，大肆宣傳民進黨政府解決了國道收費員案，之後在蔡英文執政百日時，更將解決國道收費員案列為第一項執政的政績。

如果蔡政府並不承認那份協議書，認為那份協議書不具法律效力，那她開記者會大肆宣傳、列為政績首位是為何？如今看來那只是用來玩弄收費員、誆騙政績用的。此等政府，何其卑鄙無恥？就算蔡英文再度贏得政權，那又怎樣?歷史終將記住你這卑鄙的一頁。

三，抗爭到底，絕不妥協

抗爭六年，雖然被國民黨、民進黨糟蹋得夠徹底，但是我們絕不放棄爭取勞動者的權利，我們仍會提起上訴，也會持續街頭抗爭，不論在選舉前或選舉後，都將對蔡英文政府要求履行協議。我們不信一個政府可以這樣誆騙勞工，而人民卻拿她無可奈何！我們力量雖然微小，仍然要她為卑鄙的行為付出代價。

國道收費員自救會抗爭後與勞動部達成協議，但自救會成員不滿政府未兌現承諾，提告請求...
國道收費員自救會抗爭後與勞動部達成協議，但自救會成員不滿政府未兌現承諾，提告請求行政院與勞動部應給付3.1億餘元補貼費。台北高等行政法院判敗訴後，自救會聲明將提起上訴及街頭抗爭。圖／報系資料照片
分享

國道收費員蔡英文自救會

延伸閱讀

張善政：蔡營抄政策成慣犯 謝謝小英對他們的肯...

韓國瑜：若貪汙把我關到死 蔡英文敢承諾嗎？

邱毅指蔡英文訪陸曾說兩岸終歸統一 蔡辦反批：...

邱毅批蔡英文被撩噁心 洪慈庸：女性從政不應被...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

董念台在臉書恐嚇檢警 獲請回後「當眾道歉」

2019-12-19 17:13

官員醉鬧警局 國安局登門致歉強調依法辦理

2019-12-19 17:23

林口電廠傳觸電意外 勞檢處要求停工

2019-12-19 15:57

抄到你倒！棋牌社掩護麻將賭場遭警2連抄

2019-12-19 17:32

掃蕩蔡韓PK選舉賭盤 桃警：查扣賭資逾35億

2019-12-19 18:31

保職位卻無「保護傘」 高雄議員賴文德續押今借提出庭

2019-12-19 16:33

環保局按日裁處映誠70張罰單 法官僅認5張合法送達

2019-12-19 15:48

桃市議會出現夫妻檔議員？丈夫遞補被檢方提當選無效

2019-12-19 15:35

國安人員打破警所大門 涉妨害公務3萬元交保

2019-12-19 15:30

幫友人助勢 國安人員打破警所大門被送辦

2019-12-19 14:14

陳師孟預告彈劾唐玥 北院：司法獨立珍貴資產不容破壞

2019-12-19 13:34

司法詢問員制度：司法與弱勢證人的「搭橋者」

2019-12-19 12:58

台大醫等12年才終於獲得清白 高院判決理由曝光！

2019-12-19 12:51

獨／看準友人母親身障 損友狠詐160萬還逼簽本票

2019-12-19 12:41

與美女名醫不倫還吸金3.8億 光電董座二審判8年半徒刑

2019-12-19 12:21

頭皮小傷口引發腦出血 他回家5天嘴角滲血死在地板上

2019-12-19 12:16

國道收費員求補貼費 法院：0816會商結論非行政契約

2019-12-19 12:11

影／等了12年終獲清白！台大醫淚訴「多年煎熬無人能體會」

2019-12-19 11:30

罵警察「婊子」不過分？ 魯莽男違規闖紅燈還當眾辱警

2019-12-19 11:29

陸軍上兵兩度被驗出吸毒 辯感冒吃成藥提行政訴訟被駁

2019-12-19 11:06

董念台在臉書涉恐嚇檢察官 檢警今傳喚說明

2019-12-19 11:05

實驗完亂丟鋅粉害校園起火 國中理化老師險吃官司

2019-12-19 10:58

搭小黃糾紛釀實踐男大四生殞命 開槍男判15年

2019-12-19 10:31

拂曉出擊 台南柳營畜牧場清晨偷排廢水將被重罰

2019-12-19 10:29

國道收費員抗議蔡政府跳票 提告敗訴

2019-12-19 10:28

少年開刀卻截肢 台大名醫等11年再審獲判無罪確定

2019-12-19 10:13

124億的地下匯兌案 檢方起訴吳承霖夫婦等7人

2019-12-19 10:03

拒檢追車害死警員 判刑12年

2019-12-19 00:44

中正大學調查 治安滿意度破五成 十年新高

2019-12-19 00:43

吳子嘉邊和解邊攻擊 律師：把韓當白痴嗎

2019-12-19 00:39

三中案 馬出庭稱交易細節沒印象

2019-12-19 00:16

清洗中山樓溫泉井中毒亡 2臨時工適用職安法

2019-12-19 00:09

不滿禁菸法案被擋？罵金溥聰「金狗男寵」挨告求償30萬

2019-12-18 19:18

放寬國保遺屬年金 5年內可請求追溯

2019-12-18 19:05

拒檢逃逸害汐止警薛定岳喪命 法官重判12年

2019-12-18 18:02

台東查獲首起選舉簽賭案件 3人交保候傳

2019-12-18 17:45

南州鄉長一審被判當選無效 黃盈裕：一定上訴

2019-12-18 16:56

贈玻璃保鮮盒給民眾 立委候選人助理遭檢方傳喚

2019-12-18 16:54

雲林2議員入監執行 李建志高喊：政治迫害

2019-12-18 16:54
看更多

熱門文章

國三2死車禍！男駕駛拋飛車外 女乘客遭兩車輾過慘死

2019-12-19 09:56

這種路口最易車禍 交警教眉角 麻煩不上身

2019-12-19 09:00

少年開刀卻截肢 台大名醫等11年再審獲判無罪確定

2019-12-19 10:13

獨／男童遭同學用水瓶裝滾燙熱水亂噴 二度灼傷

2019-12-19 02:41

對面住宅每層各5台冷氣、5扇鐵門 網友質疑不單純

2019-12-19 13:28

影／等了12年終獲清白！台大醫淚訴「多年煎熬無人能體會」

2019-12-19 11:30

轎車失控衝撞台南新市火車站 駕駛與乘客受傷送醫

2019-12-19 12:23

兒子縱火真理家族7死 醫生父親自責天天到靈堂跪拜

2019-12-18 21:30

便衣員警埋伏校園外 壓制逮捕送小孩上學的通緝犯惹議

2019-12-19 10:01

吳子嘉邊和解邊攻擊 律師：把韓當白痴嗎

2019-12-19 00:39

警察再爆涉毒 刑事局鑑識巡官遭免職

2019-12-19 11:52

與美女名醫不倫還吸金3.8億 光電董座二審判8年半徒刑

2019-12-19 12:21

女友在火車站大廳遭襲胸 男友護花壓制想要逃走的嫌犯

2019-12-19 09:15

刑事局警官涉嫌持毒 被逮稱「我是自己人啦」

2019-12-19 11:53

影／男童遭同學滾水狂噴燙傷 學校：玩過火已管制熱水

2019-12-19 10:07

差1字差很多！「天價」徵清潔員 網友笑：做1個月富3代

2019-12-19 09:24

幫友人助勢 國安人員打破警所大門被送辦

2019-12-19 14:14

拂曉出擊 台南柳營畜牧場清晨偷排廢水將被重罰

2019-12-19 10:29

台大醫等12年才終於獲得清白 高院判決理由曝光！

2019-12-19 12:51

影／恐嚇徐乃麟 艋舺黑幫6人被送辦

2019-12-19 15:39

台64線、新店環河路區間測速啟用 駕駛小心挨罰

2019-12-19 11:32

妻請喪假被刁難罵哭 他衝診間理論老闆急澄清

2019-12-19 16:16

被燙傷男童媽媽：希望對方孩子及時改錯而不是道歉了事

2019-12-19 10:33

少女控遭2男先後硬上 說法與事實不符判無罪

2019-12-19 09:02

林口電廠驚傳工程意外 2工人被強風吹往電塔觸電

2019-12-19 13:29

夜店DJ與表弟及友人 3人共同玷辱她判重刑

2019-12-19 07:58

官員醉鬧警局 國安局登門致歉強調依法辦理

2019-12-19 17:23

頭皮小傷口引發腦出血 他回家5天嘴角滲血死在地板上

2019-12-19 12:16

董念台在臉書恐嚇檢警 獲請回後「當眾道歉」

2019-12-19 17:13

陳師孟預告彈劾唐玥 北院：司法獨立珍貴資產不容破壞

2019-12-19 13:34

國道收費員抗議蔡政府跳票 提告敗訴

2019-12-19 10:28

在摩鐵脫酒女內褲 她說不做「S」提告 他被判刑

2019-12-19 11:57

放下棒球換上警察制服 30年前青棒國手從警助人

2019-12-19 14:34

九旬翁身懷18萬現金 遠渡重洋只為這件事

2019-12-19 16:52

「兄弟車」出入 骨董店暗營地下匯兌

2019-12-19 00:13

影／宜蘭深夜民宅失火 濃煙竄屋毀人平安

2019-12-19 00:28

不滿禁菸法案被擋？罵金溥聰「金狗男寵」挨告求償30萬

2019-12-18 19:18

國道收費員求補貼費敗訴 自救會批蔡政府誆騙政績

2019-12-19 17:37

陸軍上兵兩度被驗出吸毒 辯感冒吃成藥提行政訴訟被駁

2019-12-19 11:06

大麻工廠驚見新興毒品「卡痛」 成癮恐憂鬱甚至致命

2019-12-19 11:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top