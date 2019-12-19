國道收費員求補貼費敗訴 自救會批蔡政府誆騙政績

國道收費員自救會抗爭後與勞動部達成協議，但自救會成員不滿政府未兌現承諾，提告請求行政院與勞動部應給付3.1億餘元補貼費。台北高等行政法院判敗訴後，自救會聲明批評蔡政府玩弄收費員，誆騙政績，將提起上訴及街頭抗爭，要她為卑鄙行為付出代價。

本會對於行政訴訟敗訴，發表以下聲明：

2016/8/16與林萬億、郭芳煜等人簽署的會商結論，係收費員從國民黨執政時代抗爭兩年多後，政黨輪替，蔡英文政府為表示「民進黨政府可以做到國民黨政府做不到的事」，而派出高層與收費員簽署，政務委員林萬億於簽署隔日在行政院大陣仗召開記者會宣布蔡英文政府己解決國道收費員案。

當時國道收費員完全沒有想到，林萬億拍胸補保證的解決方案竟然跳票！面對協議內容被打折，收費員先是錯愕，完全無法相信白紙黑字的內容還會變卦？遂在簽署協議半年後，再起抗爭，要求蔡英文政府應履行承諾。

然而抗爭無法獲得回應，在萬般挫折與對政府誠信瓦解的情況下，收費員自救會不得已採取行政訴訟一途，但歷經二年多的訴訟，今日卻被法院駁回告訴。收費員的敗訴，不只是個別案件的敗訴而已，這是人民對政府的誠信，在崩壞的廢墟上，再由法院敲一次喪鐘。

二， 蔡政府玩弄收費員，誆騙政績

2016/8/17政務委員林萬億在行政院召開記者會，大肆宣傳民進黨政府解決了國道收費員案，之後在蔡英文執政百日時，更將解決國道收費員案列為第一項執政的政績。

如果蔡政府並不承認那份協議書，認為那份協議書不具法律效力，那她開記者會大肆宣傳、列為政績首位是為何？如今看來那只是用來玩弄收費員、誆騙政績用的。此等政府，何其卑鄙無恥？就算蔡英文再度贏得政權，那又怎樣?歷史終將記住你這卑鄙的一頁。

三，抗爭到底，絕不妥協

抗爭六年，雖然被國民黨、民進黨糟蹋得夠徹底，但是我們絕不放棄爭取勞動者的權利，我們仍會提起上訴，也會持續街頭抗爭，不論在選舉前或選舉後，都將對蔡英文政府要求履行協議。我們不信一個政府可以這樣誆騙勞工，而人民卻拿她無可奈何！我們力量雖然微小，仍然要她為卑鄙的行為付出代價。