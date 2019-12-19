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董念台在臉書恐嚇檢警 獲請回後「當眾道歉」

董念台在臉書恐嚇檢警 獲請回後「當眾道歉」

2019-12-19 17:13聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

檢警偵辦洪慶淋等人涉違反兩岸條例，再生受刑人中心社長董念台卻在臉書懸賞啟示，指若能以「肢體暴力」教育移民署長邱豐光、刑事警察局長黃明昭、檢察官林達等人配偶或子女者，每人獎金30萬元整。台北地檢署認為董涉嫌恐嚇等罪，立即分案並指揮刑事警察局從嚴從速偵辦，今傳喚董到庭，下午複訊後請回。董鄭重向司法單位道歉。

檢警偵辦旅行社及協會涉「假交流、真觀光」違反兩岸條例案件，查出統促黨總裁「白狼」張安樂之子張瑋經營的華夏大地旅行社，涉嫌與人頭協會合謀，暗助中國公務員非法入台，日前約談張瑋妻子王姝茵等人，張安樂則被依證人身分傳喚到庭。

董念台為聲援統促黨而在臉書上發「懸賞啟示」，昨上午到北檢控告邱豐光、黃明昭、林達等3人違法濫權，並提供百萬元獎金以剷除司法敗類。

北檢強調，董念台上午於社群網站及台北地檢署大門外，目無法紀，公然恐嚇依法執行職務公務員行為，涉犯刑法第153條、第305條等罪，今後再有類似行為，如符合現行犯規定者，即依刑事訴訟法規定逕行逮捕，以維法紀。

檢方今立刻發傳票約談他到案。董念台今上午赴北檢是先由檢察官黃嘉妮做人別訊問，接著再到刑事局做筆錄，下午移送北檢複訊。庭訊兩小時後，董獲請回，他主動在媒體面前當眾道歉。

他說，這一次讓我覺得很訝異，沒想到一時魯莽帶給社會不良示範，在這裡我鄭重向司法單位、邱豐光、黃明昭、林達等家人或子女道歉。我道歉理由是因為我的江湖個性，遵守江湖道義，我們不對就是不對，不管以後發展怎麼樣，對社會要有基本交代。

今天身為再生受刑人服務中心負責人，如果不顧江湖道義的話，以後我們任何抗爭抗議行為，相對的社會大眾也會不信任。所以，我鄭重向邱豐光、黃明昭、林達等家人或子女再次鄭重道歉。

他表示，有關我個人一時衝動，帶來一些司法上傷害，或者說日後可能有其他不好影響，我願意承受並接受，希望司法公信力被我傷害以後能再回復。

董念台獲請回後，在媒體面前當眾道歉。記者賴佩璇／攝影
董念台獲請回後，在媒體面前當眾道歉。記者賴佩璇／攝影
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董念台邱豐光警察恐嚇

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