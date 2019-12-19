保職位卻無「保護傘」 高雄議員賴文德續押今借提出庭

國民黨高雄市議員賴文德遭控賄選，當選無效官司確定勝訴後保住議員職位，刑事部分二審今天才首次開庭，但上月檢方另起訴他桃源區公所主秘任內涉索賄62萬元，現仍被橋頭地院羈押中，他借提出庭顯得神情落寞，頭髮比以往略長但稀疏，全程幾乎沒說話，僅告訴承審法官「否認犯罪」。

檢方先前起訴指控，賴文德（54歲）去年選舉期間涉以每票4000元買票，賴的高姓總幹事也以3000元替他向高姓選民行賄，3人均被起訴，但一審認為事證不足皆判無罪，檢方提起上訴。

承審法官李炫德詢問對於檢方指控答辯，賴文德、高姓總幹事都簡潔表示「否認犯罪」，另名高姓選民因跑錯法院未到庭。賴文德委任律師則指出，本案證人所指交付賄款地點在大馬路上，明顯違反一般行賄行為應在秘密、不公開地點的常情；高姓總幹事的律師說，證人證詞有多個版本，前後不一，應不可採信。全案將於明年2月再開庭。