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董念台在臉書恐嚇檢警 獲請回後「當眾道歉」

國安局軍官渾身酒氣鬧警局 依法送辦

2019-12-19 16:12中央社 台北19日電

國安局陳姓軍官今天凌晨和張姓男友人在信義區聚會，張男因故在夜店門口和人起口角後又毆警，渾身酒氣陳姓軍官隨後到派出所關切卻因一時氣憤造成玻璃門破碎，兩人均依法送辦。

台北市信義分局員警今天凌晨2時許在轄內執行巡邏時發現，20多歲張姓男子在夜店門前和人起口角，隨即上前處理時，張男揮拳毆打警方，涉及妨害公務，現場遭壓制帶回派出所偵辦。

陪同張男的國安局陳姓軍官隨後也到派出所關切，渾身酒氣的他在場咆嘯，一時氣憤關門太用力，造成派出所兩扇玻璃門因此破碎，涉及毀損公物。

全案詢後，張男和陳姓軍官分別依妨害公務及毀損公物罪嫌移送台北地檢署偵辦。

國安局妨害公務夜店

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