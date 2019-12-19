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環保局按日裁處映誠70張罰單 法官僅認5張合法送達

2019-12-19 15:48聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安南區安清路附近2處魚塭4年前遭人違法以焚化爐底渣等回填整地，映誠公司謝姓負責人等多人判刑或上訴二審，環保局發現業者迄今尚未依處置計畫書限期改善，今年初依廢棄物清理法按日連續裁處，分七次合併寄出70次處分書，罰鍰金額計8萬4000元，業者不服提起訴願。台南地院認按日裁罰合併送達，便宜行事，與按日連續處罰立法目的不符，僅認5張裁處書合法送達，其餘均撤銷。環保局說，會上訴。

環保局強調，映誠至2018年12月份後已停止清理作業，在該公司未完成清理前，本局仍將依廢棄物清理法規定執行按日連續處罰，並依行政執行法相關規定命汙染行為人及映誠限期繳納代履行費用，逾期未繳納將移送強制執行，以清理底渣資源化產品。

今年初環保局派員現場複查，發現業者未依處理計畫書完成改善，且未依「違反廢棄物清理法按日連續處罰執行準則」規定報請該局查驗，自今年1月22日起至108年4月1日止，分7次，做出70件按日連續處罰，罰鍰金額計8萬4000元。業者不服，經向市府提起訴願遭駁回，提起行政訴訟。

業者主張，環保局未分別合法送達70件按日連續處分，且70件處分作成迄今，環保局均無法合理說明究竟行為人何以未有改善完成，顯與行政程序法明確性原則不符。業者認為，原處分有違行政法比例原則，並存有裁量濫用的瑕疵，應予撤銷。

環保局指出，本次裁處的七次函文送達證書均已依法送達，業者並未依法清運計畫內容及數量報請該局查驗且實際上土地上仍堆置物未清運，該局依法按日連續處罰依法有據，並無行政處分內容不明。

台南地院認為，本件按日連續處罰的基礎處分，既未被撤銷或失效，後續的按日連續處罰沒有問題。台南地院指出，該局按日裁罰合併送達，是便宜行事，無法達到督促處分相對人完成改善的目的，與按日連續處罰的立法目的不符。

台南地院核定除1月22日、2月22日、3月5日、3月19日、3月29日裁處書外，認事用法俱無違誤，訴願決定予以維持。其餘部分業者訴求有理由，原處分及訴願決定則應予撤銷。

台南地院認環保局按日裁罰合併送達，便宜行事，與按日連續處罰立法目的不符，僅認5張...
台南地院認環保局按日裁罰合併送達，便宜行事，與按日連續處罰立法目的不符，僅認5張裁處書合法送達，其餘均撤銷。環保局表示，會上訴。圖／本報資料照
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廢棄物焚化爐

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