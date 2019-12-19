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桃市議會出現夫妻檔議員？丈夫遞補被檢方提當選無效

2019-12-19 15:35聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市山地原住民議員陳榮基因賄選案辭職，中選會13日公告由落選頭蘇志強遞補，但蘇同樣涉及賄選今年2月底被起訴現由法院審理中；桃園地檢表示，今天已向桃園地院遞狀，對遞補的蘇志強提起當選無效之訴；由於蘇的妻子王仙蓮也當選議員，桃園市議會原有機會出現「議員夫妻檔」。

檢方表示，陳榮基賄選行為桃園地院判處當選無效，上訴經台灣高等法院駁回，當選無效確定，依公職人員選舉罷免法規定，缺額由落選人依得票數的高低順序遞補，中央選舉委員會在12月13日公告蘇志強為遞補的當選人。

但檢調查出，蘇志強（52歲）去年10月29日將裝有3萬元現金的信封交給李女（59歲），而李除了以每票1000元代價，親自交付給王姓選民1家共7000元，並交代「請投票支持蘇志強」，幾天後再拿4000元、2000元及1000元向3位選民買票，均強調要投給蘇等語。

李還透過下游的姚女，交給她1800元再去向其他人行賄，姚分別向2名高姓友人說「錢是李給的，要投票支持蘇志強」、「既然拿了錢，就要支持志強」等語。

檢調今年1月初先將李女向法院聲押獲准，隨後再傳喚蘇志強並聲押，法院裁定15萬元交保，而訊時除了蘇矢口否認外，其他人都坦承犯行，另有相關LINE對話紀錄、筆記本等證物，檢方2月27日偵結，依違反選罷起訴蘇志強、李女。

桃檢表示，檢察官今天已向桃園地方法院遞狀，對遞補之當選人蘇志強提起當選無效之訴。

桃園地檢。記者曾健祐／攝影
桃園地檢。記者曾健祐／攝影
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當選無效賄選

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