陳師孟預告彈劾唐玥 北院：司法獨立珍貴資產不容破壞

台北地院女法官唐玥審理前總統馬英九洩密案，依「院際協調權」作為判馬無罪理由，監察委員陳師孟將在下月約詢唐玥，引發法、學界批濫權；台北地院今天說，司法獨立的珍貴資產，是法治進步國家權力分立的制度，不容任何機關在無客觀事證下假藉獨立行使職權破毀。

台北地院說，陳師孟去年4月間即在臉書貼文指唐玥審理「馬案」的法律見解錯誤，自己手握彈劾權，預告將待案件確定後，對唐玥彈劾；本月初，陳以行使調查權約詢唐玥，基於維護法官審判獨立的職權行使，發表5點聲明：

1、我國憲法第三章至第九章關於各憲法機關及權限規定，是權力分立制衡原則之具體化體現；權力分立制衡原則故要求所有憲法所設置的國家權力均應有界限，並彼此制衡，但也要求所有國家權力應彼此尊重，避免不當干涉其他權力部門核心權力的行使。

2、關於政府人員及社會上有關係人員須否到立法機關備詢，大法官解釋載明，凡行政院各部會首長及所屬公務員，依法獨立行使職權，得不受邀請備詢；關於重大政治問題，不應由行使司法權的釋憲機關予以解釋等，都是憲法所設置國家權力行使的界限。

3、代表人民行使民意的最高立法機關行使權力都有界限，監察院於憲法增修條文施行後，已非中央民意機構，監察委員行使權力更應有其界限，否則易招致譏評；唐玥審「馬案」是依據憲法第80條獨立行使職權所表示的法律見解，是司法獨立的珍貴資產，更是法治進步國家權力分立的制度性設計，不容任何人及機關在無客觀事證下，徒憑己意，藉獨立行使職權予以破毀。

4、唐玥雖已應允接受約詢，但基於上述理由，盼陳師孟應思考國家權力應彼此尊重，避免不當干涉其他權力部門核心權力的行使，以共同維護法官純淨的審判空間。