親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

接下來會怎樣？「正式彈劾川普」後的國會鬥爭戰

暖暖年輕女性獨得威力彩6.6億 她分享這樣買中的

陳師孟預告彈劾唐玥 北院：司法獨立珍貴資產不容破壞

2019-12-19 13:34聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院女法官唐玥審理前總統馬英九洩密案，依「院際協調權」作為判馬無罪理由，監察委員陳師孟將在下月約詢唐玥，引發法、學界批濫權；台北地院今天說，司法獨立的珍貴資產，是法治進步國家權力分立的制度，不容任何機關在無客觀事證下假藉獨立行使職權破毀。

台北地院說，陳師孟去年4月間即在臉書貼文指唐玥審理「馬案」的法律見解錯誤，自己手握彈劾權，預告將待案件確定後，對唐玥彈劾；本月初，陳以行使調查權約詢唐玥，基於維護法官審判獨立的職權行使，發表5點聲明：

1、我國憲法第三章至第九章關於各憲法機關及權限規定，是權力分立制衡原則之具體化體現；權力分立制衡原則故要求所有憲法所設置的國家權力均應有界限，並彼此制衡，但也要求所有國家權力應彼此尊重，避免不當干涉其他權力部門核心權力的行使。

2、關於政府人員及社會上有關係人員須否到立法機關備詢，大法官解釋載明，凡行政院各部會首長及所屬公務員，依法獨立行使職權，得不受邀請備詢；關於重大政治問題，不應由行使司法權的釋憲機關予以解釋等，都是憲法所設置國家權力行使的界限。

3、代表人民行使民意的最高立法機關行使權力都有界限，監察院於憲法增修條文施行後，已非中央民意機構，監察委員行使權力更應有其界限，否則易招致譏評；唐玥審「馬案」是依據憲法第80條獨立行使職權所表示的法律見解，是司法獨立的珍貴資產，更是法治進步國家權力分立的制度性設計，不容任何人及機關在無客觀事證下，徒憑己意，藉獨立行使職權予以破毀。

4、唐玥雖已應允接受約詢，但基於上述理由，盼陳師孟應思考國家權力應彼此尊重，避免不當干涉其他權力部門核心權力的行使，以共同維護法官純淨的審判空間。

5、約詢事件歷經媒體披露，感謝中華民國法官協會、中華民國女法官協會、劍青檢改及中華民國律師公會全國聯合會先後發表聲明力挺。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
分享

陳師孟

延伸閱讀

執政靠網軍、司法靠啥？ 羅智強：民進黨被特偵...

批陳師孟想當「太上法官」 學者：監委介入個案...

司法實務界反彈 批陳師孟恫嚇干預司法

聯合報社論／陳師孟霸凌司法，許宗力卻裝聾作啞

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

幫友人助勢 國安人員打破警所大門被送辦

2019-12-19 14:14

獨／看準友人母親身障 損友狠詐160萬還逼簽本票

2019-12-19 12:41

與美女名醫不倫還吸金3.8億 光電董座二審判8年半徒刑

2019-12-19 12:21

頭皮小傷口引發腦出血 他回家5天嘴角滲血死在地板上

2019-12-19 12:16

放下棒球換上警察制服 30年前青棒國手從警助人

2019-12-19 14:34

司法詢問員制度：司法與弱勢證人的「搭橋者」

2019-12-19 12:58

台大醫等12年才終於獲得清白 高院判決理由曝光！

2019-12-19 12:51

國道收費員求補貼費 法院：0816會商結論非行政契約

2019-12-19 12:11

等了12年終獲清白！台大醫淚訴「多年煎熬無人能體會」

2019-12-19 11:30

罵警察「婊子」不過分？ 魯莽男違規闖紅燈還當眾辱警

2019-12-19 11:29

陸軍上兵兩度被驗出吸毒 辯感冒吃成藥提行政訴訟被駁

2019-12-19 11:06

董念台在臉書涉恐嚇檢察官 檢警今傳喚說明

2019-12-19 11:05

實驗完亂丟鋅粉害校園起火 國中理化老師險吃官司

2019-12-19 10:58

搭小黃糾紛釀實踐男大四生殞命 開槍男判15年

2019-12-19 10:31

拂曉出擊 台南柳營畜牧場清晨偷排廢水將被重罰

2019-12-19 10:29

國道收費員抗議蔡政府跳票 提告敗訴

2019-12-19 10:28

少年開刀卻截肢 台大名醫等11年再審獲判無罪確定

2019-12-19 10:13

124億的地下匯兌案 檢方起訴吳承霖夫婦等7人

2019-12-19 10:03

拒檢追車害死警員 判刑12年

2019-12-19 00:44

中正大學調查 治安滿意度破五成 十年新高

2019-12-19 00:43

吳子嘉邊和解邊攻擊 律師：把韓當白痴嗎

2019-12-19 00:39

三中案 馬出庭稱交易細節沒印象

2019-12-19 00:16

清洗中山樓溫泉井中毒亡 2臨時工適用職安法

2019-12-19 00:09

不滿禁菸法案被擋？罵金溥聰「金狗男寵」挨告求償30萬

2019-12-18 19:18

放寬國保遺屬年金 5年內可請求追溯

2019-12-18 19:05

拒檢逃逸害汐止警薛定岳喪命 法官重判12年

2019-12-18 18:02

台東查獲首起選舉簽賭案件 3人交保候傳

2019-12-18 17:45

南州鄉長一審被判當選無效 黃盈裕：一定上訴

2019-12-18 16:56

贈玻璃保鮮盒給民眾 立委候選人助理遭檢方傳喚

2019-12-18 16:54

雲林2議員入監執行 李建志高喊：政治迫害

2019-12-18 16:54

董念台臉書貼文涉恐嚇檢察官 北檢分案調查

2019-12-18 16:52

監院約詢法官唐玥 劍青檢改砲轟陳師孟違憲

2019-12-18 16:09

影／七期博奕業者狠撈200億賭金 聘私校生每月爽領15萬

2019-12-18 15:45

家中竟有路邊公用電話亭 屋主被依竊盜罪嫌送辦

2019-12-18 15:32

國民黨屏東議員林采穎遭控賄選 獲判當選有效確定

2019-12-18 14:36

治安滿意度創10年來最高 警政署：沒有最好只有更好

2019-12-18 14:29

2工人洗溫泉井中毒身亡 最高院：承攬臨時工適用職安法

2019-12-18 14:28

下藥劫九旬嬤害命 「忘恩負義」判無期

2019-12-18 14:24

醋女當街狠捅男友險死 還幫他PO「讓你知道花心代價」

2019-12-18 13:46
看更多

熱門文章

國三2死車禍！男駕駛拋飛車外 女乘客遭兩車輾過慘死

2019-12-19 09:56

日本生活品質薪資好 過來人卻狂勸「不要去」

2019-12-18 18:17

這種路口最易車禍 交警教眉角 麻煩不上身

2019-12-19 09:00

獨／男童遭同學用水瓶裝滾燙熱水亂噴 二度灼傷

2019-12-19 02:41

少年開刀卻截肢 台大名醫等11年再審獲判無罪確定

2019-12-19 10:13

醫學系女兒縱火燒死父親 適用修正後新法判12年

2019-12-18 15:46

等了12年終獲清白！台大醫淚訴「多年煎熬無人能體會」

2019-12-19 11:30

縱火燒死父親 醫學系女兒判12年

2019-12-18 14:36

拒檢逃逸害汐止警薛定岳喪命 法官重判12年

2019-12-18 18:02

兒子縱火真理家族7死 醫生父親自責天天到靈堂跪拜

2019-12-18 21:30

便衣員警埋伏校園外 壓制逮捕送小孩上學的通緝犯惹議

2019-12-19 10:01

鎢鋼穿刺大拇指 外籍移工脫困送醫

2019-12-18 18:39

家中竟有路邊公用電話亭 屋主被依竊盜罪嫌送辦

2019-12-18 15:32

吳子嘉邊和解邊攻擊 律師：把韓當白痴嗎

2019-12-19 00:39

與美女名醫不倫還吸金3.8億 光電董座二審判8年半徒刑

2019-12-19 12:21

轎車失控衝撞台南新市火車站 駕駛與乘客受傷送醫

2019-12-19 12:23

女友在火車站大廳遭襲胸 男友護花壓制想要逃走的嫌犯

2019-12-19 09:15

警察再爆涉毒 刑事局鑑識巡官遭免職

2019-12-19 11:52

對面住宅每層各5台冷氣、5扇鐵門 網友質疑不單純

2019-12-19 13:28

保險員「暗崁」30萬保金入私囊 保單到期才露餡

2019-12-18 18:39

影／永康警急開道護送斷指男 15分鐘路程7分達陣

2019-12-18 15:20

刑事局警官涉嫌持毒 被逮稱「我是自己人啦」

2019-12-19 11:53

瑪莎拉蒂車鑰匙成串被偷 車主足不出戶守著愛車守著家

2019-12-18 15:26

台大醫等12年才終於獲得清白 高院判決理由曝光！

2019-12-19 12:51

影／男童遭同學滾水狂噴燙傷 學校：玩過火已管制熱水

2019-12-19 10:07

差1字差很多！「天價」徵清潔員 網友笑：做1個月富3代

2019-12-19 09:24

拂曉出擊 台南柳營畜牧場清晨偷排廢水將被重罰

2019-12-19 10:29

同居多年今分手 女提告3年前遭男友強姦...他卻喊「冤」

2019-12-18 17:59

被燙傷男童媽媽：希望對方孩子及時改錯而不是道歉了事

2019-12-19 10:33

夜店DJ與表弟及友人 3人共同玷辱她判重刑

2019-12-19 07:58

國民黨屏東議員林采穎遭控賄選 獲判當選有效確定

2019-12-18 14:36

少女控遭2男先後硬上 說法與事實不符判無罪

2019-12-19 09:02

誘少女仙人跳賺3萬遮羞費 鬼父竟硬上兒子國中女友

2019-12-18 16:03

單車卡水溝蓋慘摔車 她憂「破相難嫁」要國賠

2019-12-18 17:09

台東查獲首起選舉簽賭案件 3人交保候傳

2019-12-18 17:45

監院約詢法官唐玥 劍青檢改砲轟陳師孟違憲

2019-12-18 16:09

女「捏爆倉鼠眼球」威脅前男友 代價要挨罰1萬5000元

2019-12-18 17:43

頭皮小傷口引發腦出血 他回家5天嘴角滲血死在地板上

2019-12-19 12:16

國道收費員抗議蔡政府跳票 提告敗訴

2019-12-19 10:28

台64線、新店環河路區間測速啟用 駕駛小心挨罰

2019-12-19 11:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top