台大醫等12年才終於獲得清白 高院判決理由曝光！

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2019-12-19 12:51聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

台大醫院整形外科醫師黃慧夫11年前在亞東醫院任職時，替車禍受傷的少年動手術，少年術後自行轉院，右腿卻得截肢保命，黃慧夫被控業務過失致重傷罪，一審判無罪，二審改判4月徒刑，他提出多家醫院的鑑定報告，去年聲請再審獲准，台灣高等法院開啟再審，歷經一年多時間審理，高院今判黃慧夫無罪確定。

高院指出，根據少年手術後照片、轉院後照片、病歷資料、X光片及三總、榮總等醫療鑑定函，認為少年接受黃慧夫的手術後，右腿血液循環良好，且在住院期間未發生肌肉組織壞死的狀況。

另外，鑑定意見認為，膝關節脫臼壓迫膕動脈會立即造成血管阻塞，若沒有將膝關節復位，4到6小時內就可能造成肌肉組織壞死，而運送病人期間原本受傷的膝關節若經外力撞擊，有可能比一般人容易脫臼，也可能因此壓迫膕動脈致阻塞血管，因此足認少年極有可能自在轉院過程中造成膝關節脫臼。

高院認為，少年當時是自行轉院，而非黃慧夫要求轉院，應該由少年承擔轉院過程中的風險，不能要求黃慧夫負責。

高院指出，少年在亞東醫院住院期間，血液循環良好，黃慧夫沒有疏於注意，若血液循環並無不佳，血管攝影也非絕對必要執行的項目，認為黃慧夫沒有依急診醫囑安排血管攝影檢查，並沒有過失。

另黃慧夫或其他亞東醫院醫護人員術後沒有詳細記錄少年末梢血液循環狀態，也和少年截肢沒有因果關係，認為和業務過失重傷害罪構成要件不符，判黃慧夫無罪確定。

黃慧夫今得知結果，忍不住激動情緒，當庭嘴唇不斷顫抖、落淚，庭後受訪表示，「12年來的煎熬沒人能體會」，他沒有犯錯卻因不公平的司法制度判有罪，他認為社會應重視防禦性醫療的重要性。

黃慧夫2008年在亞東醫院擔任整形外科主治醫師，替一名無照騎機車出車禍的少年右腿動「筋膜切開術」，術後5天少年自行轉院，卻發現右腿血管阻塞，導致缺血性壞死、敗血症，最終只能截肢。

黃慧夫被少年家屬控告業務過失致重傷罪嫌，檢方起訴；新北地院一審判黃慧夫無罪，案件上訴，二審判黃慧夫4月徒刑，得易科罰金定讞。

黃慧夫提出新的鑑定報告聲請再審，高院調查，根據鑑定意見判斷少年膝蓋脫臼極有可能在搬運」轉診過程中所造成；另亞東醫院的病歷資料、X光等，也看不出少年有脫臼跡象，確定判決認定的事實有出入，黃慧夫提出的證據、鑑定意見足以動搖原確定判決，裁定開啟再審。

黃慧夫（左二）。記者林孟潔／攝影
黃慧夫（左二）。記者林孟潔／攝影
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