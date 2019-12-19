獨／看準友人母親身障 損友狠詐160萬還逼簽本票

李姓男子誤交損友，遭曾姓、方姓友人恫嚇，去年3至4月間陸續以李發生車禍、在外欠債、拈花惹草導致已婚婦女懷孕等理由，合力向患有輕中度身心障礙的李母詐騙，成功從對方身上詐走近160萬元家產，之後又逼對方簽立250多萬元本票；新竹地院審理終結，曾、方兩人因坦承犯行，且向李母賠款80萬元雙方和解，獲判緩刑。

經查，曾男有重利、偽造文書、毀損等前科，方男則有妨害風化前科，兩人看準李母是身障者，與人交往分辨是非能力不足，對金錢處理與判斷有一定程度的障礙，便恫嚇李男，要求他乖乖就範，配合演出。

今年3月10日晚間，方男跑到李母住處，佯稱車輛遭李撞壞，修車費需要36萬元，李已賠款四萬元，李母不疑有他，趕緊交付11萬元，隔天又再交21萬元。六天後，換曾男跑去李母家，謊稱李多次向他借款，成功從李母身上撈到10萬元。

3月17日，曾、方兩人三度前往李母住處，瞎扯李與已婚女子發生性關係被對方配偶得知，需要66萬6千元賠償費，李母仍未多疑，依然在隔日將款項付清，曾、方兩人再偽造和解書，讓李母簽名按指紋，以假亂真取信李母。曾、方兩人行騙李母多次，食髓知味，竟又於4月13日前往李母住處，稱之前與李發生性關係的女子已懷孕，需墮胎費50萬元，李母依舊將款項付清。

離譜的是，曾、方兩人隔日又稱懷孕女子的家屬要求更多賠償，希望李母能持續付款，但李母的家產早已被榨乾，但她心疼兒子，只好簽立83萬元與170萬元本票兩張。數天後，曾、方兩人甚至將李押走，持鋁棒暴打，逼迫李回家告訴李母盡快給付兩張本票，全案遭檢警循線查獲。