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與美女名醫不倫還吸金3.8億 光電董座二審判8年半徒刑

2019-12-19 12:21聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

漢唐光電科技董事長徐國良曾和和皮膚科名醫蔡佳芬發生不倫戀，他以不實財報佯稱漢唐公司將上市，販售未上市股票吸金3億8037萬元，至少36人受害，被檢方依違反證券交易法起訴，一審依詐偽罪判徐8年6月徒刑。徐不服上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，判8年6月徒刑，仍可上訴。

高院指出，徐國良一審坦承不諱，但在高院審理時全盤否認犯行，供稱他的學經歷均屬實，投資人購買漢唐光電公司股票，是看好漢唐光電公司的發展，自行評估後投資或借貸，不是因為他詐偽所致，且他是以股票向徐玉琦質押借款，未透過徐玉 琦對外販售漢唐光電公司股票，徐玉琦為賺取差價，私自對外轉售。

高院認為，徐國良個人學經歷僅憑空杜撰，且漢唐光電公司主要營收來自於經營實體咖啡店，但仍入不敷出，長年處於虧損狀態，營收狀況極差。另漢唐光電公司沒有光電設備、廠房，員工僅少少幾人，客觀上沒有能力從事光電事業。

高院指出，漢唐光電公司自始至終沒有上櫃、上市計劃，更沒有被美國思科公司高價併購的可能，徐國良親自或透過徐玉琦向投資人陳述個人學經歷，及稱漢唐光電公司資金充足，經營光電產業營運良好，即將上市櫃或與美國思科公司併購，均屬虛偽不實，因此一審認事用法均無違誤，今駁回上訴。

徐國良為漢唐光電董事長，2004年5月17月以前公司登記資本額僅3600萬元、實收資本額只有900萬元，但為使投資人相信漢唐光電有充足資本，當年5月間辦現金增資，漢唐光電登記資本額、實收資本額分別增加為6億元、1億8千萬元，並向金主借入1億8千萬元供驗資。而這家公司實際上未以光電產業為業，至2016年度累計虧損達2億5453萬餘元。

檢方指出，徐國良無美國史丹佛大學博士或美國AT&T貝爾實驗室副總裁，也沒擁有所稱的多項光電通訊專利，漢唐光電根本不可能在我國或他處上櫃，或被美國思科系統公司併購，但徐卻指示員工將它造假的學經歷、虛假的公司營運狀況和研發技術登載在公司網頁上，誤導投資人，共販售8721 張股票，詐騙共3億8037 萬元。

一審認為，徐國良不以正當方式發展公司，還提供虛假的資訊給投資人，讓他們來買自己持有的漢唐光電股票，這些所得除了拿來維繫豪奢的生活外，也把2億5599萬匯至漢唐光電帳戶供公司用，應懲儆，判8年6月徒刑。

徐國良不服上訴，高院開庭時，徐國良否認犯行，並強調他沒有「透過」徐玉琦來銷售股票，也不曾發給徐顧問聘書，反指他偽造聘書。徐國良說，完全不認識徐玉琦的客戶，也不知道他如何賣股、賣了多少，並指投資哪有穩賺不賠，他不可能講這些話，並稱徐玉琦沒出1毛錢。

徐國良因和蔡佳芬有染，她還墮胎，蔡夫、台大外科部主治醫師陳克誠認為兩人嚴重破壞自己的婚姻，提告求償，兩人須連帶賠償陳100萬元確定。

徐國良。本報資料照片
徐國良。本報資料照片
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