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小媽媽僅11歲！傳聯國維和部隊在海地留數百名私生子

頭皮小傷口引發腦出血 他回家5天嘴角滲血死在地板上

2019-12-19 12:16聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園黃姓男子懷疑黃姓友人下棋詐賭，毆打對方致額頭留下一道1.5公分乘1公分傷口，結果友人回家5天後死亡，解剖認定是顱內出血，黃被依傷害致死起訴；但法院調查，死者傷勢微小，法醫也證稱「第一時間不會想到有腦出血」，認定黃主觀不能預見死亡結果，改依傷害罪判他2年10月。

檢方指控，黃姓男子（55歲）去年4月14日和黃姓友人下棋，懷疑對方使詐，氣憤朝友人左臉揮拳，2人扭打成一團。友人回家5天後，經樓下房客發現已死亡，檢警相驗後認為有異，依傷害致死罪嫌起訴黃。

但黃矢口涉案，辯稱因認為友人詐賭，只有打對方巴掌沒打到額頭，也沒辦法預見對方死亡；辯護律師則說，死者有吸食一二級毒品、服用抗憂鬱及安眠藥，可能因暈眩恍惚在房間摔倒撞到頭，黃並沒有以重拳毆擊他左額頭，現場也無人目擊，法醫認定傷勢和外力有關，尚嫌武斷。

律師還說，黃對死者死亡結果並無可預見性，案發時2人雖有衝突，但死者隨後騎車下山，並前往KTV、檳榔攤及多次打電話給女兒，晚上又出去買檳榔、消夜，依一般人智識，不可能會認為當時死者因頭部有微小外傷，產生嚴重出血導致死亡。

現場多名朋友則說，黃認為對方詐賭才發生扭打，但打哪裡看不清楚，有發現死者臉上有抓痕、挫傷，可認定死者左前額頭皮靠近髮際線的1.5公分乘以1公分的挫擦傷是黃傷害造成。

法醫解剖認定，死者左前額頭皮挫傷裂傷為新近外力造成，引起頭皮下方出血，造成左大腦表面廣泛硬腦膜下腔、蜘蛛網膜下腔出血，研判死者在受傷扭打後，因為頭部外傷致顱內持續出血，最終而中樞神經休克，應為「他殺」，至於血液中毒品濃度少，排除中毒致死。

法院認為，無證據顯示黃朝死者要害，且該傷勢微小，又在髮際之處，外觀肉眼難以察覺，且案發後死者仍和多人接觸，無人發現異狀，法醫師也證稱「如果是他看到該傷勢，大概不會第一時間想到會有嚴重腦出血」。

法院認定，黃男客觀上應不能預見死亡結果，變更起訴法條，審酌黃和死者認識，因細故暴力相向，導致死者頭部受傷，改依傷害罪判處黃有期徒刑2年10月。

黃打傷友人對方回家5天死亡，解剖發現死者頭上有道1.5公分乘以1公分傷口，引發腦...
黃打傷友人對方回家5天死亡，解剖發現死者頭上有道1.5公分乘以1公分傷口，引發腦出血至致死；法院認為黃主觀不能預見死亡結果，改依傷害罪判他2年10月。記者曾健祐／攝影
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