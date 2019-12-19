國道收費員求補貼費 法院：0816會商結論非行政契約

國道收費員自救會抗爭後與勞動部達成協議，但自救會成員不滿政府未兌現承諾，提告請求行政院與勞動部應給付3.1億餘元補貼。台北高等行政法院認定「0816會商結論」並非行政契約，無從據此請求給付津貼，今判國道收費員自救會代表等人敗訴，可上訴。

高速公路自2013年12月30日起全面改採電子收費，導致947名收費員失業。由遠通電收公司負責末代收費員資遣與工作轉置，但收費員不滿資遣費計算方式忽視收費員間年資差異，並認為遠通轉置工作缺乏誠意及彈性，因此決定組成自救會上街抗議，爭取權利。

2016年4月間起，行政部門開始與自救會代表進行協商，同年8月16日，雙方達成「林政務委員、勞動部與國道收費員自救會會商結論」（「0816會商結論」），代表行政部門與自救會協商的行政院政務委員林萬億、時任勞動部長郭芳煜均在該會商結論上簽名。

其後，行政院等部會組成工作小組，自救會也曾派代表列席會議，再於同年12月19日由勞動部、交通部會銜訂定「國道實施計程電子收費依法解僱之收費員就業安定補貼實施要點」（「實施要點」）。

但自救會等人認為該實施要點未依「0816會商結論」本旨完全履行，於是提起訴訟，主張該會商結論為一行政契約，請求行政院與勞動部履約給付3.1億餘元補貼。

法院表示，「0816會商結論」不是行政契約。因該結論肇因於自救會成員於2016年8月15日起在民進黨中央黨部外發起「苦站行動」，經林萬億、郭芳煜出面與自救會代表進行協商後所達成，可知該次協商原本不是正式排定的行政議程。

會商結論所載專案補貼、工作安置、優惠退離慰助金的給付對象都有載明於附件，但於行政部門代表林萬億、郭芳煜簽字時，該附件並未經提出，更沒有經過雙方審議。

再參酌會商結論就專案補貼、工作安置金額計算，載明須以「個別收費特殊家庭因素或社會協助條件」作為補貼計算依據，復須「扣除遠通依約發給轉職補償金」，並有「前開結論政府與自救會各自循內部（法定）程序處理」記載，可知會商結論只是雙方就專案補貼、工作安置、優惠退離慰助金的補貼給付原則，但關於受領權人為何、得受領補貼內容及其金額，均未確定。

行政院在「0816會商結論」後，即組成工作小組研議訂定實施要點，並據以為對自救會成員在內全體末代收費員提供補貼的依據，可見行政院並未將其視為行政契約，已然明確。

法院認為，雙方對收費員補貼，雖有基本共識，然而各收費員實際所得受領補貼，因牽涉個人資料與特殊情形審核，仍須待相關程序後始能確認並為給付，會商結論第六項即有明確約定，可見會商雙方就此均有所認識。

雙方間關於專案補貼、工作安置、優惠退離慰助金等給付項目，既然尚未達成具體內容的意思表示合致，「0816會商結論」就只是行政決定前的準備作業行為，而非行政契約。