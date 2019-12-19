等了12年終獲清白！台大醫淚訴「多年煎熬無人能體會」

台大醫院整形外科醫師黃慧夫11年前在亞東醫院任職時，替車禍受傷的少年動手術，少年術後自行轉院，右腿卻得截肢保命，黃慧夫被控業務過失致重傷罪，一審判無罪，二審改判4月徒刑，他提出多家醫院的鑑定報告，去年聲請再審獲准，台灣高等法院開啟再審，歷經一年多時間審理，高院今判黃慧夫無罪確定；黃慧夫得知結果，忍不住激動情緒，當庭嘴唇不斷顫抖、落淚，庭後受訪表示，「12年來的煎熬沒人能體會」，他沒有犯錯卻因不公平的司法制度判有罪，他認為社會應重視防禦性醫療的重要性。

黃慧夫說，謝謝大家的關心，也謝謝此次合議庭法官願意再次聽他述說，「讓我能有一個公平審理的機會」，希望此事就此平息，讓社會回歸平靜，「我明天以後的日子可以繼續勇敢的往前走」。

被問及官司纏身期間醫療行為是否有改變，黃慧夫說，他還是建議從事醫療工作的人員好好保護自己，不可否認的是要做好防禦性的醫療，「當你好好保護好自己，才有能力去救治病人」，如果連自己都照顧不好，是絕對沒有能力去照顧病人，請大家認真思考防禦性醫療這個問題，也請健保署重視防禦性醫療的重要性。

他說，他原本看病就是非常謹慎的人，本來就沒有犯下任何的錯誤，但是因為被不公平的司法審理，讓他知道不是自己謹慎就可以解決問題，還要更小心司法的對自己造成的傷害，所以必須要有防禦性醫療，「除了自己保護自己以外，這個國家、社會、司法制度是不會保護我的」。

黃慧夫說，他12年來的煎熬沒有人能體會，也沒有人了解，或許有人認為有期徒刑4月是輕罪，「歡迎這些人跟我交換」，在沒有任何錯誤情況下，身上背著4個月的徒刑，難道有人願意嗎？如果有人這樣也願意，再跟他講這是個公平的審理。

律師黃明展表示，本案是很好的教材，審判制度是人為的，一定會出錯，但出錯沒關係，刑事訴訟法有除錯的制度，包括再審、非常上訴，本案即透過再審來除掉原本判決認定的錯誤，他並沒有說之前判決有疏失，反而是重新審視新的鑑定報告，還黃慧夫清白。

他認為，新的鑑定報告是去挑戰醫審會的認定，包括報告指出，造成病患截肢的疏失可能是發生在病患轉院的過程，而不是在黃慧夫治療的過程，因為黃慧夫的治療，看不出會導致病患最後截肢的結果，因此黃慧夫醫療並沒有違反醫療義務。

律師詹義豪也說，本案是全台准再審的第一件醫療糾紛案件，對未來新事實、新證據的認定，對醫療糾紛的認定，都會非常有價值，也感謝合議庭法官評議出正確的結果，還黃慧夫12年來的清白。

黃慧夫2008年在亞東醫院擔任整形外科主治醫師，替一名無照騎機車出車禍的少年右腿動「筋膜切開術」，術後5天少年自行轉院，卻發現右腿血管阻塞，導致缺血性壞死、敗血症，最終只能截肢。

黃慧夫被少年家屬控告業務過失致重傷罪嫌，檢方起訴；新北地院一審判黃慧夫無罪，案件上訴，二審判黃慧夫4月徒刑，得易科罰金定讞。

黃慧夫提出台大醫院整形外科主任專業意見書，指出少年在亞東醫院住院期間沒有膝關節脫臼、組織壞死等症狀，且少年事後對他提民事訴訟，法院委請榮總、三總鑑定，結果也認定少年住院期間沒有組織壞死，認為二審確定判決與事實不符，聲請再審。