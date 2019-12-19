罵警察「婊子」不過分？ 魯莽男違規闖紅燈還當眾辱警

高雄市柳姓男子今年7月違規闖紅燈左轉，遭執行巡邏、交通違規取締勤務的周姓警員攔查開單，沒想到他一時氣憤失控，直朝周員飆罵「婊子」，甚至開嗆「我叫你婊子又不過份」。橋頭地院依侮辱公務員罪，判處柳男拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年，可上訴。

柳男今年7月16日下午騎機車行經左營勝利路、新庄仔路口時，違規闖紅燈左轉，碰巧被周姓警員逮個正著；周員當場攔查柳，並開出罰單。然而，柳不滿遭開罰，頻頻侮辱周「婊子」。周員、左營分局別向橋頭地檢署提告柳公然侮辱、侮辱公務員罪。

柳男到案坦承上述情節，與周員的證述大致相符，又有警局出具當天的職務報告、舉發違反道路交通管理事件通知單、勤務分配表等佐證，橋頭地檢署認定柳犯有公然侮辱、侮辱公務員罪。

業經橋頭地院審理，認定柳犯侮辱公務員等罪事證明確。橋頭地院認為，柳辱罵執勤員警，不僅不僅藐視法治，更重傷公務員執行職務尊嚴，相當不可取；但念在他坦承犯行，且已在11月寄送道歉函給周姓警員，也付2萬5千元與被害警員達成調解，周在審理期間撤回公然侮辱告訴，另具狀請求法官針對侮辱公務員部分從輕量刑，並給予緩刑機會。