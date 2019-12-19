董念台在臉書涉恐嚇檢察官 檢警今傳喚說明

檢警偵辦洪慶淋等人涉嫌違反兩岸條例等案件，前日以證人身分約談統促黨總裁白狼，但再生受刑人中心社長董念台昨日在臉書發文，指若能以「肢體暴力」教育移民署長邱豐光、刑事警察局長黃明昭、檢察官林達等人配偶或子女者，每人懸賞獎金30萬元整。台北地檢署認為董涉嫌恐嚇等罪，立即分案並指揮刑事警察局從嚴從速偵辦，今傳喚董到庭。

北檢昨發新聞稿強調，董念台上午於社群網站及台北地檢署大門外，目無法紀，公然恐嚇依法執行職務公務員行為，涉犯刑法第153條、第305條等罪，今後再有類似行為，如符合現行犯之規定者，即依刑事訴訟法之規定逕行逮捕，以維法紀。

據了解，董念台今上午赴北檢是先由檢察官做人別訊問，接著再到刑事局做筆錄，將視情況是否移送北檢複訊。

開庭結束後，董念台在刑事局員警陪同下走出偵查庭。媒體詢問：「獎金是誰提供？」董念台說，獎金是我自備的。

有記者提問：「是白狼（張安樂）指使你做這麼事情嗎？」董回答，不可能，我們已經四個月沒見面了。

董念台說，昨天警察來我們家，跟我說所謂防詐。就是說，警察來是說跟我談防詐，今天早上七點不到就送來傳票，我覺得警察態度非常好，並不是想像中感覺好像很強勢，這一點還是要肯定警察。