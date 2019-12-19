拂曉出擊 台南柳營畜牧場清晨偷排廢水將被重罰

台南市環保局拂曉突擊柳營區畜牧業，查獲1家繞流排放，除立即停止排放外，也將依違反水汙染防治法重罰，最高可處2千萬元。

台南市環保局發現柳營區部分畜牧業清洗畜舍廢水未經處理設備妥善處理即排放，嚴重影響急水溪水質，為嚇阻畜牧業偷排，環保局18日清晨5點兵分2路突擊8家畜牧場，發現1家業者在活性汙泥池中放置沉水式抽水馬達，並以電箱開關設定啟動時間於凌晨6點。

環保局在天還沒亮時就巡查附近排水，果然時間一到，業者即將未經處理單元的汙濁畜牧廢水直接以塑膠軟管排放至場外溝渠，環保局在排放口採樣1組送驗，現場命其立即停止排放，將依違反水汙法18條之1及第7條規定，最高可處新臺幣2千萬元罰鍰；另4家於放流口採樣，如超過放流水標準，違反水汙法第7條規定，將依同法處新臺幣6千至60萬元罰鍰。

環保局表示，針對畜牧業汙染問題，已擬定於凌晨、夜間及假日等非上班時段稽查計畫，呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法，如有繞流排放廢水行為，最高可處新臺幣2千萬元，環保局也將祭出停工處分，嚴懲不肖業者徹底杜絕污染源。