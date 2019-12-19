國道收費員抗議蔡政府跳票 提告敗訴

民進黨總統候選人蔡英文日前到彰化縣和美鎮鎮興宮參拜，遭國道收費員自救會成員鬧場，維安人員迅速將抗議者架離。記者劉明岩／攝影 分享 facebook

國道收費員自救會抗爭後與勞動部達成協議，但自救會成員不滿政府未兌現承諾，提告請求行政院與勞動部應給付3.1億餘元補貼。台北高等行政法院今上午宣判，判國道收費員自救會等4原告敗訴，可上訴。國道收費員自救會昨在臉書發文強調，「當時蔡英文承諾的收費員一步都不會退讓！」

高速公路自2013年12月30日起，全面改採電子收費，導致947名收費員因此失業。國道改由電子收費，原應由遠通電收公司負責這947名收費員的資遣與工作轉置，然而，部份收費員不滿資遣費計算方式忽視收費員間的年資差異，並認為遠通轉置工作缺乏誠意及彈性，因此決定組成自救會上街抗議，爭取權利。

「國道收費員自救會」與行政院政務委員林萬億、時任勞動部長郭芳煜以「專案補貼」的方式達成協議落幕，但協議內容至今未兌現，因此於前年8月16日提起行政訴訟，請求行政院與勞動部履約給付3.1億餘元補貼。

國道收費員自救會，昨在臉書發文，強調選前我們絕對會提醒蔡英文不可以忘記對收費員的承諾！」自救會顧問陳秀蓮說，三組候選人正在進行政見發表會，但是不管講什麼，絕對不會有一條跟收費員有關的。她強調，明天即是行政訴訟的第一次宣判，收費員已經開大會決議無論宣判結果是什麼，「當時蔡英文承諾的收費員一步都不會退讓！」