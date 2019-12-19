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曾嘆「當醫生豬狗不如」 台大名醫挨告耗11年獲判無罪

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少年開刀卻截肢 台大名醫等11年再審獲判無罪確定

2019-12-19 10:13聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

台大醫院整形外科醫師黃慧夫11年前在亞東醫院任職時，替車禍受傷的少年動手術，少年術後自行轉院，卻發現右腿缺血性壞死而截肢保命，黃慧夫被控業務過失致重傷罪，一審判無罪，二審改判4月徒刑，他受限修法前刑事訴訟法規定，不得上訴第三審，黃慧夫有罪定讞；相關法條被大法官宣告違憲後，立法院已修法，而黃慧夫提出多家醫院的鑑定報告，去年聲請再審獲准，台灣高等法院開啟再審，歷經一年多時間審理，高院今天宣判，判黃慧夫無罪確定。

黃慧夫曾在八仙塵爆後替20名急診傷患動手術，而他去年在民間司法改革基金會影片中提到，因為本件有罪判決毀了他的前途，更直說「在台灣當醫生豬狗不如」、「在台灣千萬不要當醫生」等語。

黃慧夫2008年在亞東醫院擔任整形外科主治醫師，替一名無照騎機車出車禍的少年右腿動「筋膜切開術」，術後5天少年自行轉院，卻發現右腿血管阻塞，導致缺血性壞死、敗血症，最終只能截肢。

黃慧夫被少年家屬控告業務過失致重傷罪嫌，檢方起訴；新北地院一審判黃慧夫無罪，案件上訴，高等法院認為黃慧夫只有在手術當天、隔天到病房觀察，日後均未再到病房了解術後狀況，認定黃慧夫疏於注意病患末梢血液循環，沒發現少年右膝脫臼造成血管阻塞，且傷口出現黃褐色滲液，發出惡臭，組織已有壞死，判黃慧夫4月徒刑，得易科罰金。

當時受限於刑事訴訟法修正前的規定，本刑3年以下、拘役或罰金之罪不得上訴第三審，黃慧夫無法上訴，全案定讞；2017年大法官釋字第752號解釋宣告相關條文違憲，立法院同年通過刑事訴訟法修正條文，一審無罪，二審改判有罪，均可上訴第三審，但不溯及既往。

刑事訴訟法修正後，黃慧夫雖無法受惠，但他提出台大醫院整形外科主任專業意見書，指出少年在亞東醫院住院期間沒有膝關節脫臼、組織壞死等症狀，且少年事後對他提民事訴訟，法院委請榮總、三總鑑定，結果也認定少年住院期間沒有組織壞死，認為二審確定判決與事實不符，聲請再審。

高院調查，台大醫院整形外科主任專業意見書、榮總、三總鑑定報告，均是刑事確定判決後所做的意見，判斷少年膝蓋脫臼極有可能在搬運」轉診過程中所造成；另亞東醫院的病歷資料、X光等，也看不出少年有脫臼跡象，確定判決認定的事實有出入，黃慧夫提出的證據、鑑定意見足以動搖原確定判決，裁定開啟再審。

醫師黃慧夫（右二）在立委蕭美琴（右三）、邱泰源（右四）去年與民間司改基金會陪同下...
醫師黃慧夫（右二）在立委蕭美琴（右三）、邱泰源（右四）去年與民間司改基金會陪同下舉行記者會。本報資料照片
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