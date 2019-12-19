124億的地下匯兌案 檢方起訴吳承霖夫婦等7人

嘉義地檢署偵辦吳承霖、陳玟叡夫妻地下匯兌案，查出吳等7人2017年12月起經手的地下匯兌高達124億餘元，至少獲利2億元，吳所經營的地下匯兌集團分工細膩，組織嚴密，檢方今天依違反銀行法、組織犯罪條例和洗錢防制法等罪，將吳等7人起訴，其中主嫌之一的黃文鴻仍在逃。

檢方調查，吳承霖以人民幣1萬5千元不等代價，指示孫女、劉男收購大陸地區金融機構帳戶，包含網路銀行帳號、銀行卡、Ｕ盾和SIM卡，兩人返台交付給吳，再由黃文鴻以每月不詳酬勞僱用彭姓男子，由彭男於新北市測試U盾轉帳功能，若屬正常，吳承霖才會作為地下匯兌用。

若客戶有兌換人民幣、美金、港幣等外幣與新台幣等地下匯兌需求，則以WhatsApp向吳等人詢價，參考當日金融機構新台幣兌換外幣牌告匯率，經計入利潤並決定匯率後，再向客戶報價，利潤約為經手金額之2％。

客戶欲匯款至大陸地區，吳等人計算匯率後，取得客戶指定匯入的大陸地區帳戶，再用U盾，透過網路銀行轉帳人民幣予客戶指定的大陸銀行帳戶，彭男再以通訊軟體傳送完成匯款憑證給黃文鴻、並登入黃文鴻所提供的Google雲端帳號紀錄轉帳日期及金額。

客戶若要自國外匯款至台灣，吳等人告知客戶將人民幣匯入金融帳戶，經彭男以U盾登入帳戶確認款項已匯入後，再透過黃文鴻回報予吳承霖，並由陳玟叡、孫姓女子於嘉義地區，完成匯兌。