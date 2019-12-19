親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

曾嘆「當醫生豬狗不如」 台大名醫挨告耗11年獲判無罪

逼跳舞孩子抽菸？ 維也納國家芭蕾學院的虐童訓練

124億的地下匯兌案 檢方起訴吳承霖夫婦等7人

2019-12-19 10:03聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

嘉義地檢署偵辦吳承霖、陳玟叡夫妻地下匯兌案，查出吳等7人2017年12月起經手的地下匯兌高達124億餘元，至少獲利2億元，吳所經營的地下匯兌集團分工細膩，組織嚴密，檢方今天依違反銀行法、組織犯罪條例和洗錢防制法等罪，將吳等7人起訴，其中主嫌之一的黃文鴻仍在逃。

檢方調查，吳承霖以人民幣1萬5千元不等代價，指示孫女、劉男收購大陸地區金融機構帳戶，包含網路銀行帳號、銀行卡、Ｕ盾和SIM卡，兩人返台交付給吳，再由黃文鴻以每月不詳酬勞僱用彭姓男子，由彭男於新北市測試U盾轉帳功能，若屬正常，吳承霖才會作為地下匯兌用。

若客戶有兌換人民幣、美金、港幣等外幣與新台幣等地下匯兌需求，則以WhatsApp向吳等人詢價，參考當日金融機構新台幣兌換外幣牌告匯率，經計入利潤並決定匯率後，再向客戶報價，利潤約為經手金額之2％。

客戶欲匯款至大陸地區，吳等人計算匯率後，取得客戶指定匯入的大陸地區帳戶，再用U盾，透過網路銀行轉帳人民幣予客戶指定的大陸銀行帳戶，彭男再以通訊軟體傳送完成匯款憑證給黃文鴻、並登入黃文鴻所提供的Google雲端帳號紀錄轉帳日期及金額。

客戶若要自國外匯款至台灣，吳等人告知客戶將人民幣匯入金融帳戶，經彭男以U盾登入帳戶確認款項已匯入後，再透過黃文鴻回報予吳承霖，並由陳玟叡、孫姓女子於嘉義地區，完成匯兌。

吳承霖指示黃文鴻兄妹倆，將向客戶收取的其中31億元現金，陸續載往嘉義市區某處，或均交給陳玟叡保管，再由陳以「台北」（指以駕車方式載運）、「高鐵」（指以搭乘高鐵方式攜帶）記於帳冊，以這種方式掩飾或隱匿特定犯罪所得。吳承霖也將其中2億多元分載往陳玟叡在嘉義縣大埔鄉的娘家。

檢方偵辦吳承霖夫婦地下匯兌案。記者李承穎／攝影
檢方偵辦吳承霖夫婦地下匯兌案。記者李承穎／攝影
分享

延伸閱讀

張呼高鐵試行 年底全線開通

「兄弟車」出入 骨董店暗營地下匯兌

投票日倒數 法務部：現金買票列查緝重點

玩古董、買保單洗錢 警掃蕩地下匯兌扣千萬

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

等了12年終獲清白！台大醫淚訴「多年煎熬無人能體會」

2019-12-19 11:30

罵警察「婊子」不過分？魯莽男違規闖紅燈還當眾辱警

2019-12-19 11:29

陸軍上兵兩度被驗出吸毒 辯感冒吃成藥提行政訴訟被駁

2019-12-19 11:06

董念台在臉書涉恐嚇檢察官 檢警今傳喚說明

2019-12-19 11:05

實驗完亂丟鋅粉害校園起火 國中理化老師險吃官司

2019-12-19 10:58

搭小黃糾紛釀實踐男大四生殞命 開槍男判15年

2019-12-19 10:31

拂曉出擊 台南柳營畜牧場清晨偷排廢水將被重罰

2019-12-19 10:29

國道收費員抗議蔡政府跳票 提告敗訴

2019-12-19 10:28

少年開刀卻截肢 台大名醫等11年再審獲判無罪確定

2019-12-19 10:13

拒檢追車害死警員 判刑12年

2019-12-19 00:44

中正大學調查 治安滿意度破五成 十年新高

2019-12-19 00:43

吳子嘉邊和解邊攻擊 律師：把韓當白痴嗎

2019-12-19 00:39

三中案 馬出庭稱交易細節沒印象

2019-12-19 00:16

清洗中山樓溫泉井中毒亡 2臨時工適用職安法

2019-12-19 00:09

不滿禁菸法案被擋？罵金溥聰「金狗男寵」挨告求償30萬

2019-12-18 19:18

放寬國保遺屬年金 5年內可請求追溯

2019-12-18 19:05

拒檢逃逸害汐止警薛定岳喪命 法官重判12年

2019-12-18 18:02

台東查獲首起選舉簽賭案件 3人交保候傳

2019-12-18 17:45

南州鄉長一審被判當選無效 黃盈裕：一定上訴

2019-12-18 16:56

贈玻璃保鮮盒給民眾 立委候選人助理遭檢方傳喚

2019-12-18 16:54

雲林2議員入監執行 李建志高喊：政治迫害

2019-12-18 16:54

董念台臉書貼文涉恐嚇檢察官 北檢分案調查

2019-12-18 16:52

監院約詢法官唐玥 劍青檢改砲轟陳師孟違憲

2019-12-18 16:09

影／七期博奕業者狠撈200億賭金 聘私校生每月爽領15萬

2019-12-18 15:45

家中竟有路邊公用電話亭 屋主被依竊盜罪嫌送辦

2019-12-18 15:32

國民黨屏東議員林采穎遭控賄選 獲判當選有效確定

2019-12-18 14:36

治安滿意度創10年來最高 警政署：沒有最好只有更好

2019-12-18 14:29

2工人洗溫泉井中毒身亡 最高院：承攬臨時工適用職安法

2019-12-18 14:28

下藥劫九旬嬤害命 「忘恩負義」判無期

2019-12-18 14:24

醋女當街狠捅男友險死 還幫他PO「讓你知道花心代價」

2019-12-18 13:46

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

學子拍反賄第一名從缺 中檢有深意

2019-12-18 12:31

2020立委選舉侯選人號次今抽籤 新北檢籲不賄選

2019-12-18 12:19

影／移路霸想停車卻被嗆「你不能移」 網友爆料討公道

2019-12-18 12:02

吳子嘉一直黑韓又想和解 律師嗆：韓國瑜是白痴嗎？

2019-12-18 11:52

被時力開除黨籍 高潞・以用打官司敗訴

2019-12-18 11:23

周玉蔻爆「替中共發展組織」 王炳忠求償148.7萬又敗訴

2019-12-18 10:22

竹東鎮長選舉被控假藉工作費案 一審無罪檢方提上訴

2019-12-18 09:25
看更多

熱門文章

日本生活品質薪資好 過來人卻狂勸「不要去」

2019-12-18 18:17

影／移路霸想停車卻被嗆「你不能移」 網友爆料討公道

2019-12-18 12:02

國三2死車禍！男駕駛拋飛車外 女乘客遭兩車輾過慘死

2019-12-19 09:56

南二段山友杜鵑營地墜谷死亡 直升機今吊掛遺體

2019-12-18 13:29

獨／男童遭同學用水瓶裝滾燙熱水亂噴 二度灼傷

2019-12-19 02:41

女抱嬰兒下樓拿餐 外送員見嬰面容當下寒毛豎起

2019-12-18 12:17

女捏凸倉鼠眼威脅前男友 保育人士報案搶救

2019-12-18 12:03

醫學系女兒縱火燒死父親 適用修正後新法判12年

2019-12-18 15:46

這種路口最易車禍 交警教眉角 麻煩不上身

2019-12-19 09:00

吳子嘉一直黑韓又想和解 律師嗆：韓國瑜是白痴嗎？

2019-12-18 11:52

縱火燒死父親 醫學系女兒判12年

2019-12-18 14:36

拒檢逃逸害汐止警薛定岳喪命 法官重判12年

2019-12-18 18:02

兒子縱火真理家族7死 醫生父親自責天天到靈堂跪拜

2019-12-18 21:30

家中竟有路邊公用電話亭 屋主被依竊盜罪嫌送辦

2019-12-18 15:32

鎢鋼穿刺大拇指 外籍移工脫困送醫

2019-12-18 18:39

曾因身材太好爆紅 展場模特灌打火機造成爆炸灼傷

2019-12-18 13:33

少年開刀卻截肢 台大名醫等11年再審獲判無罪確定

2019-12-19 10:13

影／永康警急開道護送斷指男 15分鐘路程7分達陣

2019-12-18 15:20

保險員「暗崁」30萬保金入私囊 保單到期才露餡

2019-12-18 18:39

吳子嘉邊和解邊攻擊 律師：把韓當白痴嗎

2019-12-19 00:39

影／未禮讓行人 女過斑馬線慘遭賓士車撞飛

2019-12-18 12:09

瑪莎拉蒂車鑰匙成串被偷 車主足不出戶守著愛車守著家

2019-12-18 15:26

女友在火車站大廳遭襲胸 男友護花壓制想要逃走的嫌犯

2019-12-19 09:15

便衣員警埋伏校園外 壓制逮捕送小孩上學的通緝犯惹議

2019-12-19 10:01

酒店女死意堅決 跳橋遭阻竟飛奔對面躍下身亡

2019-12-18 14:33

法界反感擴大了！檢察官協會：聲援法官拒絕陳師孟約詢

2019-12-18 12:20

嚇！小客車暴衝2輪懸空側翻像特技 老翁剎車誤踩油門

2019-12-18 14:34

同居多年今分手 女提告3年前遭男友強姦...他卻喊「冤」

2019-12-18 17:59

國民黨屏東議員林采穎遭控賄選 獲判當選有效確定

2019-12-18 14:36

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

夜店DJ與表弟及友人 3人共同玷辱她判重刑

2019-12-19 07:58

影／台南轎車火警 甫退休車主命喪火窟

2019-12-18 12:05

誘少女仙人跳賺3萬遮羞費 鬼父竟硬上兒子國中女友

2019-12-18 16:03

差1字差很多！「天價」徵清潔員 網友笑：做1個月富3代

2019-12-19 09:24

單車卡水溝蓋慘摔車 她憂「破相難嫁」要國賠

2019-12-18 17:09

少女控遭2男先後硬上 說法與事實不符判無罪

2019-12-19 09:02

台東查獲首起選舉簽賭案件 3人交保候傳

2019-12-18 17:45

尾隨泥醉人妻回家性侵 男辯酒醉斷片遭判4年6月

2019-12-18 12:45

監院約詢法官唐玥 劍青檢改砲轟陳師孟違憲

2019-12-18 16:09

影／男童遭同學滾水狂噴燙傷 學校：玩過火已管制熱水

2019-12-19 10:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top