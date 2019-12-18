放寬國保遺屬年金 5年內可請求追溯

《國民年金法》第18條之1於11日公布修正，放寬國保遺屬年金給付可追溯發給規定。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 遺屬年金可追溯，別讓權益睡著了！衛福部18日宣導，《國民年金法》第18條之1於11日公布修正，放寬國保遺屬年金給付可追溯發給規定。社會保險司商東福提醒符合資格之遺屬，應儘快向勞保局提出申請，以保障自己的權益。

每月可領3,000元

社保司長委姚惠文表示，可申請年金對象包含被保險人順位依序為配偶及子女、父母、祖父母、孫子女、兄弟、姊妹，但仍須符合如滿55歲以上、未具謀生能力以及婚姻持續一年以上等相關規定，而至少每人每月可領3,000元。這次修法是因為澎湖林挺泰老先生損失18個月的遺屬年金，抗爭多年領回應得給付。

社會保險司長商東福另補充，遺屬領退休金不計入工作收入，仍可申請給付。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

經勞保局統計，可能符合遺屬年金追溯補發資格者約有5萬2千餘件（遺屬約7萬3千餘人）。截至108年11月止，勞保局已補發遺屬年金計2,181件，補發遺屬3,328人，補發金額計1億2,611萬1,489元，其中單一遺屬申請補發金額最高達21萬元。若這7萬多人通通來請領，勞保局需準備約7億多元的年金。

遺屬年金相關權益

根據《國民年金法》第18條之1於11日修正規定，105年2月29日以前死亡被保險人之遺屬且未於符合請領條件之當月提出申請者，均得追溯領取未罹於5年請求權時效之遺屬年金，以符合憲法比例原則及保障生存權、財產權之意旨。

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